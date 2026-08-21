Ensimmäinen todellinen haastaja YouTubelle? "Kiinan YouTube" laajenee

Onko Googlen omistamalle YouTubelle tulossa vihdoin joku uskottava haastaja?

YouTubehan on ollut käytännössä videopalveluiden monopoliasemassa jo vuosien ajan, viimeistään sen jälkeen kun Vimeo luovutti leikin ja keskittyi yritysasiakkaisiin.

Ainoastaan kiinalainen TikTok on saanut vakavasti haastettua YouTubea, mutta sekään ei ole koskaan pystynyt haastamaan YouTuben asemaa ns. isommilla näytöillä, eli televisioissa ja tietokoneiden näytöillä.

Mutta nyt saattaa tapahtua jotain, ensimmäistä kertaa liki kahteen vuosikymmeneen. Ja tälläkin kertaa vastustaja näyttää nousevan Kiinasta.

Kiinassahan YouTube on estetty täysin, joten siellä on ollut hedelmällistä maaperää maan omien palveluiden kasvulle. Ja kuten länsimaissakin, yksi videoalusta on kaapannut Kiinassakin itselleen saman tyylisen aseman, mikä YouTubella on muualla maailmassa.

Bilibili on sekin YouTuben kaltain videopalvelu, johon kuka tahansa voi lisätä videoita ja joka rakentuu käyttäjäkommenttien ja miljoonien videoiden kudelmaksi. Toki palveluissa on tiettyjä erojakin, mutta se on silti lähimpänä "Kiinan YouTubea".



Nyt Bilibili on laajentumassa länsimaihin - ja mitä ilmeisimmin tosissaan. Semaforin mukaan yhtiö on julkaissut uusitun kännykkäsovelluksensa Androidille ja jakelee sitä Googlen Play -kaupan kautta ja lisäksi yhtiö on uusimassa englanninkieliset sivustonsa.

Yhtiön on tietojen mukaan ryhtynyt myös palkkaamaan henkilökuntaa Lontoossa, Los Angelesissa ja Tokiossa. Mutta mielenkiintoisin kulma on se, että yhtiö aikoo ilmeisesti houkutella tunnettuja länsimaisia tubettajia luomaan sisältöä myös sen alustalle - ja kenties joissain tapauksissa yksinoikeudella Bilibiliin.

Sisällöltään Bilibili poikkeaa nykyisin hieman YouTubesta, sillä kiinalaispalvelussa musiikkivideoita ei juurikaan ole, mutta niiden sijaan esimerkiksi animea löytyy varsin paljon ja sitä nostetaan etusivulla isosti esiin. Mutta molempien ydinaluetta ovat kuitenkin tavallisten käyttäjien, vloggaajien ja influenssereiden luomat pitkät videosisällöt.

Tulee olemaan mielenkiintoista seurata, miten kiinalaispalvelu onnistuu länsimaihin laajenemisessaan - ja etenkin siinä, pystyykö se nappaamaan itselleen merkittävää siivua "ison ruudun" katseluajasta, animen lisäksi.