YouTube Premium kallistui Suomessa
Googlen omistama YouTube on nostanut mainosvapaan YouTube Premiumin hintoja Suomessa tänään, 20.8.2026.
Yhtiö on lähettänyt YouTube Premiumin suomalaisille tilaajille asiasta sähköpostia ja lisäksi uudet hinnat on jo päivitetty tilaussivulle, josta uudet tilaajat voivat Premiumin hankkia.
Edellisen kerran YouTube nosti Premiumin hintoja vuoden 2024 lopulla, jolloin hinnat nousivat hyvinkin rankasti aiempaan nähden.
Tällä kertaa korotukset olivat maltillisemmat, mutta huomattavat silti.
Alla uudet Suomen kuukausimaksujen hinnat ja suluissa aiempi hintataso:
- YouTube Premium (henkilökohtainen): 16,99 euroa/kk (14,99e/kk)
- YouTube Premium (perhetilaus): 29,99 euroa/kk (27,99e/kk)
- YouTube Premium (opiskelija): 11,49 euroa/kk (9,99e/kk)
Nykyisille tilaajille uudet hinnat astuvat voimaan nykyisen laskutusjakson päättymisen jälkeen. Eli jos edellinen YouTube Premiumin kuukausilasku on veloitettu vaikkapa elokuun alussa, seuraava, syyskuun alun lasku on jo uuden hinnaston mukainen.
YouTube perustelee hintojen korotusta sähköpostissaan näin: "Haluamme varmistaa palvelun korkean laadun ja tarjota tasokkaita ominaisuuksia jatkossakin. Tästä syystä tilaukden hinta nousee."
Tiukempaa budjettia arvostaville YouTube on kuitenkin tuomassa lähiaikoina Suomeenkin edullisemman YouTube Premium Lite -tilausmuodon, jossa mainoksia näytetään lähinnä vain musiikkivideoiden yhteydessä.
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