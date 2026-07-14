Tekoäly ei tuhoakaan ohjelmoijien töitä, mutta voi tuhota valtavan määrän muita toimistotöitä: kirjanpitäjät, henkilöstöhallinto, ..

Tässä vaiheessa alkaa olemaan jo itsestäänselvää, että tekoäly tulee tuhoamaan joitain työtehtäviä lopullisesti ja muuttamaan merkittävästi joitain muita työtehtäviä.

Joillain aloilla tekoäly on jo tehnyt valtavan määrän ihmisiä työttömiksi. Tunnetuin esimerkki liittyy kielenkääntäjiin.

Ulkopuolisen silmin kääntäjät näkyvät lähinnä televisio-ohjelmien, elokuvien ja kirjojen kääntäjinä. Niiden parissa työskentelee kuitenkin vain murto-osa kaikista kääntäjistä. Ison siivun leivästä kääntäjien ammattikunta on tehnyt käyttöohjeita ja yritysten dokumentteja kääntämällä.

Etenkin käyttöohjeiden osalta osa firmoista luotti jo vuosikymmen sitten silloisiin, varsin kökköihin automaattikääntäjiin. Mutta laatua arvostavat firmat luottivat ammattikääntäjiin. Kunnes tekoäly oppi kääntämään tekstiä todella hyvin. Ja nyt tilanne on se, että naurettavan huonosti automaattikäännetyistä käyttöohjeista ja oppaista on päästy eroon, mutta samalla myös aiemmin ihmistyönä laadukkaasti käännetyt ohjeet ja oppaat käännetään tekoälyllä nekin.



Lopputuloksena on työttömyyttä.

Eniten mediatilaa on kuitenkin saanut ohjelmoijien ammattikunta, joka on myös ollut tekoälyn käytössä kehityksen aallonharjalla jo pitkään.

Ohjelmoijille ennustettiin pitkään varsin surullista kohtaloa - hyvin pitkälti samanlaista kuin kielenkääntäjille. Mutta näyttääkin siltä, että ohjelmoinnissa tapahtuikin eräänlainen luova tuho. Sen sijaan, että tekoäly olisi korvannut ohjelmoijat, se onkin tehnyt ohjelmoijista aiempaa tehokkaampia.

Ja myöskään työllisyystilanne ei näytä enää lainkaan hassummalta, sillä Indeedin selvityksen mukaan Yhdysvaltain työmarkkinoilla on nähty jo selvä käänne, jossa ohjelmoijia halutaan palkata töihin aiempaa enemmän.

Toisaalta työn kuva on muuttunut: nyt haetaan erityisesti ohjelmoijia ja IT-ammattilaisia, jotka osaavat käyttää työssään sujuvasti tekoälypohjaisia työkaluja, kuten Claude Codea.

Mutta samaan aikaan The New York Timesin haastattelemat talousasiantuntijat pelkäävät eniten toimistojen "näkymättömien" työntekijöiden puolesta.

Ekonomistit arvioivat, että suurimmassa riskissä tekoälyn vuoksi töiden menettämisen osalta ovat mm. kirjanpitäjät, henkilöstöhallinnon työntekijät, palkanlaskijat ja asiakaspalvelussa työskentelevät työntekijät.

Toisaalta lehden haastattelemat talousasiantuntijatkin muistavat mainita, että he eivät ole lainkaan varmoja siitä, tuhoaako tekoäly näitäkään työpaikkoja - vai muuttaako se perusteellisesti niiden sisältöä.

Voi hyvinkin olla, että kyseiset ammatit sinänsä säilyvät jatkossakin, mutta niissä käytetään eräänlaisena "työparina" tekoälyä enenevissä määrin. Ja se muutos tietysti voi jakaa perinteisiä ammattejakin uudella tavalla, kun osa ammattilaisista omaksuu tekoälyavusteisen työnteon paremmin kuin toiset.