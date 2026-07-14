Letterboxd -sivustoa ollaan myymässä, ostajaehdokkaina mm. Netflix
Yksi maailman tunnetuimmista elokuviin keskittyvistä verkkosivustoista, Letterboxd on tietojen mukaan etsimässä itselleen uutta omistajaa.
Letterboxd on tunnettu etenkin elokuvien tosifanien kokoontumispaikkana, eräänlaisena leffojen sosiaalisena mediana - sekä käyttäjiensä luomista laajoista, syväluotaavista elokuvien arvosteluista.
Sivusto perustettiin alunperin vuonna 2011, mutta sivuston perustajat myivät enemmistöosuuden palvelusta vuonna 2023 kanadalaiselle sijoitusyhtiölle.
Nyt kyseinen sijoitusyhtiö haluaa siis muuttaa sijoituksensa rahaksi.
Varietyn tietojen mukaan yhtiö olisi neuvottelemassa useiden leffastudioiden kanssa palvelun myynnistä. Ostajakandidaatteina on mainittu ainakin Sony Pictures sekä Paramount.
Lisäksi The Puck osaa kertoa, että myös Netflix olisi kiinnostunut ostamaan palvelun.
Kaikissa mainituissa tapauksissa Letterboxdin ylläpitäjille syntyy jonkinlainen eturistiriita: haluaisiko sivuston uusi isäntä, että palvelu nostaisi paremmin esiin emoyhtiön elokuvia - vai annetaanko palvelun jatkaa itsenäisenä.
Sinänsä dilemma ei ole ainutlaatuinen, sillä maailman tunnetuin leffa-arvostelujen palvelu IMDb on ollut jo vuosikymmenien ajan Amazonin omistama. Ja Amazonhan omistaa sekä MGM-studion että Amazon Prime -suoratoistopalvelun.
Letterboxdilla on yli 30 miljoonaa käyttäjää ja The Puckin tietojen mukaan sivuston kauppahinnaksi on arvioitu noin 250 miljoonaa dollaria (noin 220 miljoonaa euroa).
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