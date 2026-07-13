Budbee laajentaa kivijalkaan – ensimmäinen Budbee Store aukeaa Helsinkiin syksyllä
Instabee-konserniin kuuluva logistiikkayhtiö Budbee laajentaa palvelutarjontaansa Suomessa ja avaa ensimmäisen fyysisen Budbee Store -palvelupisteensä. Tähän asti pääasiassa kotiinkuljetuksistaan sekä Instabox-pakettiautomaateistaan tunnettu yhtiö tekee näin ollen aluevaltauksen perinteisen kivijalan puolelle.
Ensimmäinen konseptin mukainen toimipiste avataan syksyllä 2026 Helsingin Ullanlinnaan, osoitteeseen Pietarinkatu 13. Sijaintipaikaksi valikoitui Ullanlinna, sillä alueella on yhtiön mukaan jo ennestään vakiintunut ja uskollinen Budbee-asiakaskunta.
Budbee Storessa asiakkaat voivat hoitaa kaikki pakettiasiansa saman katon alla, sillä pisteessä on mahdollista noutaa, lähettää ja palauttaa paketteja itselle parhaiten sopivana ajankohtana.
–Kuluttajat odottavat yhä enemmän toimitusratkaisuja, jotka mukautuvat heidän arkeensa ja tarjoavat joustavuutta eri elämäntilanteisiin. Avaamalla Suomen ensimmäisen Budbee Storen syksyllä 2026 otamme jälleen tärkeän askeleen kohti entistä sujuvampaa, joustavampaa ja helpommin saavutettavaa verkkokauppa-asiointia, sanoo Budbeen Suomen maajohtaja Olli Immonen.
Budbee Store -pisteitä on jo aiemmin avattu Ruotsissa, missä ne muodostavat tärkeän osan Instabee-konsernin pitkän aikavälin strategiaa logistiikan kehittämisessä. Suomen lanseeraus toimiikin avauksena laajemmalle laajentumisstrategialle.
Jatkossa Budbee Store -palvelupisteitä on tarkoitus hyödyntää myös täysin uusien tuotteiden ja palveluiden lanseerauksessa sekä testaamisessa.
Budbeen emoyhtiöön Instabee-konserniin kuuluvat Budbeen lisäksi myös Instabox ja Porterbuddy. Konsernilla on laaja pakettiautomaattien ja kotiinkuljetuspalveluiden verkosto eri puolilla Eurooppaa.
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.