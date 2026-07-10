Sähköautoilijoille muutos pääkaupunkiseudulla – Helen myy latausverkostonsa Plugitille

Sähköisen liikenteen palveluyhtiö Plugit on ostanut energiayhtiö Helenin sähköautojen latausliiketoiminnan.

Tehdyllä yrityskaupalla on merkittävä vaikutus erityisesti pääkaupunkiseudun sähköautoilijoihin, sillä kaupan myötä Plugitista tulee alueen suurin latausoperaattori julkisten latauspisteiden määrässä mitattuna. Järjestely tukee yhtiön kasvustrategiaa Uudellamaalla, jonne on rekisteröity lähes puolet Suomen täyssähköautoista. Lisäksi yli 55 prosenttia maan sähköisestä yritysautokannasta on rekisteröity pääkaupunkiseudulle.

Kaupassa Plugitille siirtyy Helenin latausverkosto, johon kuuluu 199 julkista latausasemaa ja 798 latauspistettä. Samalla yli 55 000 Helenin latauspalveluiden käyttäjää siirtyy Plugitin asiakkaiksi.





Kuluttajille ja nykyisille Helenin latausasiakkaille muutos tarkoittaa käytännössä siirtymistä uuden sovelluksen alle, sillä he saavat jatkossa käyttöönsä Plugitin oman laajemman latausverkoston ja latauspalvelut yhden ja saman sovelluksen kautta. Plugit palvelee sekä kuluttajia että yrityksiä ja kehittää latausratkaisuja myös raskaan liikenteen ja kuljetusalan tarpeisiin.

"Tämä yrityskauppa on meille merkittävä strateginen askel. Helenin latausliiketoiminta täydentää verkostoamme erinomaisesti ja vahvistaa asemaamme pääkaupunkiseudulla, jossa latauspalveluiden kysyntä kasvaa voimakkaasti. Yrityskaupan myötä pystymme tarjoamaan nykyisille ja uusille asiakkaille entistä kattavamman latausverkoston sekä aiempaa laajemman palvelukokonaisuuden", sanoo Plugitin toimitusjohtaja Johan Mild.

Ennen tätä järjestelyä Plugit on operoinut yli 6 000 latausasemaa Suomessa ja Ruotsissa, ja sen lataussovelluksella on ollut yli 185 000 käyttäjää.





Yhtiön tavoitteena on jatkaa investointeja julkisiin ja yksityisiin latausratkaisuihin ja mahdollistaa sujuva siirtymä vähäpäästöiseen liikenteeseen.

"Järjestely vahvistaa Helenin keskittymistä sähkön vähittäismyynnissä kuluttaja- ja yritysasiakkaisiin. Olemme tyytyväisiä, että sähköautojen latausliiketoiminta siirtyy omistajalle, jolla on vahvat edellytykset kehittää palvelua pitkäjänteisesti ja asiakkaiden tarpeita kuunnellen", kertoo Helenin strategiasta ja yritysjärjestelyistä vastaava johtaja Tuukka Toivonen.