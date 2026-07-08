Uudet tekoälymallit joutuvat EU:ssa syyniin ennen julkaisua – sääntely alkaa jo elokuussa

Euroopan unioni valmistautuu tekoälyn tuomiin mullistuksiin ja riskeihin, sillä tekoälysäädöksen eli AI Actin keskeisten osien täytäntöönpano alkaa jo tänä vuonna 2. elokuuta. Euroopan komission esittelemä uusi toimintasuunnitelma asettaa kehittyneille tekoälymalleille ehdot, joiden mukaan ne on arvioitava ja niihin liittyvät riskien vähentämistoimet määritettävä ennen kuin malleja saa lainkaan tuoda EU:n markkinoille.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että teknologiajättien uusimmat tekoälyversiot joutuvat jatkossa EU:n tarkastuksen läpi ennen kuin ne voidaan julkaista eurooppalaisille kuluttajille esimerkiksi ohjelmistopäivitysten muodossa.

Helpottaakseen yritysten taakkaa säädöksen noudattamisessa komissio ja EU:n tekoälytoimisto ovat vahvistaneet yleiskäyttöisen tekoälyn käytännesäännöt, jotka julkaistiin alun perin viime vuoden heinäkuussa. Nämä säännöt kattavat kolme keskeistä osa-aluetta, jotka ovat läpinäkyvyys, tekijänoikeudet sekä turvallisuus. Niiden avulla tekoälykehittäjät voivat osoittaa noudattavansa lakia vapaaehtoisen sitoumuksen kautta, mikä vähentää heidän hallinnollista taakkaansa ja lisää oikeusvarmuutta.





Säännöstön allekirjoittajien listalta löytyvätkin jo alan suurimmat nimet, kuten Google, OpenAI, Microsoft, Amazon ja Anthropic.

EU:n tiukan linjan taustalla on huoli siitä, miten kehittyneet mallit muuttavat kyberturvallisuutta. Komission mukaan tekoäly on rikollisille tehokas työkalu, jonka avulla voidaan automatisoida hyökkäyksiä, tunnistaa järjestelmien haavoittuvuuksia ja kiihdyttää kyberhäiriöiden tehtailua aiempaa nopeammin.

"Kyberturvallisuuden käsite muuttuu tekoälyn myötä. Meidän on pysyttävä muutoksessa mukana. EU:n perusta on vahva, joten pystymme mukauttamaan toimiamme uuden teknologian synnyttämiin haavoittuvuuksiin. Hyödyntämällä ja teroittamalla nykyisiä valmiuksiamme, verkostojamme ja sääntelyämme voimme vahvistaa digitaalista toimintaympäristöämme suojaavaa kyberturvaa", toteaa Henna Virkkunen, teknologisesta omavaraisuudesta, turvallisuudesta ja demokratiasta vastaava komission johtava varapuheenjohtaja.

EU:n kyberturvallisuusvirasto ENISA ja komission yhteinen tutkimuskeskus rakentavat parhaillaan turvallista testausalustaa, jossa kriittisten alojen, kuten rahoituksen, energian ja terveydenhuollon, toimijat voivat testata tekoälyä simuloiduissa ympäristöissä.

Organisaatioita kannustetaan ottamaan käyttöön jo olemassa olevia tekoälyvalmiuksia ja avoimen lähdekoodin malleja haavoittuvuuksien nopeampaa paikkaamista varten, minkä lisäksi komissio vauhdittaa eurooppalaisten tekoälyratkaisujen kehitystä käynnistämällä EU Grand Challenge -innovaatiokilpailun yrityksille ja tutkijoille.

Sääntelyn odotetaan voimistuvan entisestään lähivuosina, sillä komissio suunnittelee julkaisevansa ehdotuspyynnön erillisen kyberturvallisuuden arviointitoiminnan käynnistämiseksi vuonna 2027. Tämä uusi kapasiteetti tulee tukemaan tekoälytoimiston työtä tekemällä riippumattomia kolmannen osapuolen arviointeja maailmanlaajuisesti.





Lisäksi laitteisto- ja ohjelmistotuotteiden sisäänrakennettua turvallisuutta vaativa kyberresilienssisäädös on määrä ottaa käyttöön vuoden 2027 loppuun mennessä.

Kuluttajille tämä kokonaisuus lupaa pitkällä aikavälillä paremmin suojattuja palveluita ja laitteita, mutta kääntöpuolena tiukat arviointiprosessit saattavat jatkossakin viivästyttää kaikkein uusimpien tekoälyominaisuuksien rantautumista Euroopan markkinoille muuhun maailmaan verrattuna.