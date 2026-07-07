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Tidal nostaa hintoja Suomessakin

Tidal nostaa hintoja Suomessakin
Petteri Pyyny Petteri Pyyny

Amerikkalainen musiikin suoratoistopalvelu Tidal on kertonut asiakkailleen nostavansa hintojaan.

Hintojen nousu astuu voimaan 3. elokuuta, 2026 tai sen jälkeen vaihtuvan uuden laskutuskauden alkaessa.

Perustilauksen hinta nousee nykyisestä 10,99 eurosta/kk 12,99 euroon kuukaudessa. Perhetilauksen hinta nousee reippaammalla kädellä, sillä nykyinen 16,99 euroa/kk maksava tilausmuoto maksaa elokuusta alkaen 21,99 euroa kuukaudessa.

Etenkin perhetilaus kallistuu merkittävästi: viiden euron nousu nykyiseen hintaan tarkoittaa 29 prosentin hinnankorotusta.

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