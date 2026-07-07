Starshipin kuljetusrobotit alkavat ladata itseään langattomasti – pilotti käynnistyy Helsingissä

Suomen katukuvasta tutuiksi tulleet Starship Technologiesin kuljetusrobotit ottavat seuraavan askeleen kohti täyttä automaatiota. Helsingin Hakaniementorilla käynnistyy heinäkuussa 2026 pilotti, jossa testataan robottien langatonta latausasemaratkaisua. Tähän asti robottien akkujen lataaminen on vaatinut ihmisen apua.

Hakaniementorin kulmassa testattavassa ratkaisussa kuljetusrobotit liikkuvat itsenäisesti latausasemille, lataavat akkunsa ilman ihmisen apua ja palaavat tämän jälkeen takaisin omiin kuljetustehtäviinsä.





Kokeilu on osa laajempaa Urban Mobile Robotics -hanketta, jonka takana ovat Starshipin lisäksi Forum Virium Helsinki, Metropolia Ammattikorkeakoulu sekä Helsingin Kaupunkitilat Oy. Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) rahoittama hanke jatkuu toukokuun 2027 loppuun saakka, ja sen tavoitteena on luoda pääkaupunkiseudulle kaupunkirobotiikan keskittymä, jossa uusia ratkaisuja päästään testaamaan aidossa ympäristössä.

"Kaupunkilogistiikka on yksi kaupunkien tulevaisuuden tärkeistä kysymyksistä. Verkkokaupan, kotiinkuljetusten ja palveluiden kasvun myötä tavaravirrat lisääntyvät, mutta katutilaa ei voida kasvattaa rajattomasti. Ratkaisu on älykkäämpi ja tehokkaampi logistiikkamalli, jossa esimerkiksi robotit vastaavat tietyistä viimeisen kilometrin toimituksista. On hienoa päästä kokeilemaan Helsingissä tällaisia uusia älykaupungin ratkaisuja", kommentoi Starshipin Pohjoismaiden yhteiskuntasuhteista vastaava Eevi Heikkinen.

Suomi on globaalisti mitattuna yksi maailman vilkkaimmista markkinoista autonomiselle jakelulle, mikä tekee Helsingistä otollisen paikan uuden infrastruktuurin testaamiseen. Starship tekee Suomessa yhteistyötä Woltin ja S-ryhmän kanssa, ja yrityksen laivastoon kuuluu Suomessa jo tuhat robottia.





Nämä laitteet ovat kulkeneet suomalaisilla teillä jo viisi miljoonaa kilometriä ja toimittaneet yli 1,5 miljoonaa tilausta sadoille tuhansille kotitalouksille.