Roborockin 799 euron Qrevo Edge 2 -robotti-imuri tuli saataville

Roborock on tuonut Suomessa saataville Qrevo Edge 2 -mallin, joka sijoittuu aiemmin myyntiin saapuneen Qrevo Edge 2 Pron alapuolelle. Myös hinta on maltillisempi, sillä nyt saapunut malli maksaa 799 euroa, kun Pro-version hinta yltää 1099 euroon.

Kaksikko tarjoaa samankaltaisia ominaisuuksia. Kummassakin on 25 000 Pascalin HyperForce-imuteho, 7,98 senttimetrin korkeus ja kameroita hyödyntävä tekoälytunnistus väistelyyn. Merkittävin ero löytyy kiipeilystä, sillä Pro-malli ylittää enintään 4 senttimetrin kynnykset, mutta tavallisella mallilla ei vastaavanlaista kyvykkyyttä ole.

Dual Anti-Tangle -järjestelmän eli pääharjan ja liikkuvan sivuharjan yhdistelmän luvataan keräävän pitkiäkin karvoja ilman, että sotkeutuvat robottiin kiinni.

Imuroinnin lisäksi Qrevo Edge 2 moppaa kahdella pyörivällä moppityynyllä, jotka tarvittaessa automaattisesti jätetään telakkaan, mikäli niitä ei siivotessa tarvita. Sekä pääharja että moppi nousevat lattian pinnasta ylöspäin, joten esimerkiksi harjaan ei kerry nesteitä, jos sellaista on lattialla. Robotin kerrotaan automaattisesti nostelevan harjaa ja moppia tarpeen mukaan.



Telakka pesee mopit jopa 80 asteisella vedellä. Telakassa on omat säiliöt puhtaalle ja likaiselle vedelle, joista vettä automaattisesti siirretään robotiin.

Robotin myös kerrotaan siivoavan verhojen takaa, kun ne on manuaalisesti merkitty sovellukseen. Robotti myös tunnistaa lemmikit ja ihmiset, ja osaa palata siivoamaan näille alueille, joissa aiemmin esteitä oli. Qrevo Edge 2 tukee Matter-standardia eli se on helpompi liittää osaksi älykotijärjestelmiä.

Vertaile: Roborock Qrevo Edge 2 vs Roborock Qrevo Edge 2 Pro.