Nintendo lopettaa alkuperäisen Switchin myynnin Euroopassa
Nintendo on ilmoittanut lopettavansa alkuperäisen Nintendo Switchin ja kaikkien sen versioiden myynnin Euroopassa kokonaan.
Syynä muutoksille on vuonna 2027 voimaan tuleva Euroopan Unionin lainsäädäntö, joka vaatii useilta tuoteryhmiltä sen, että niihin voidaan helposti vaihtaa laitteen akku. Kyseinen tuotteiden elinkaarta pidentävä direktiivi hyväksyttiin jo vuonna 2023 eli sille on annettu siirtymäaikaa noin neljän vuoden ajan.
Lainsäädäntö astuu voimaan keväällä 2027, mutta se ei koske esimerkiksi vedenpitäviä tuotteita - eli käytännössä kaikki modernit kännykät ja vaikkapa sähköhammasharjat jäävät lain ulkopuolelle.
Mutta koska Nintendo Switch ei ole vedenpitävä, Nintendon olisi pitänyt julkaista Switchistä uusi, Eurooppaan tarkoitettu versio, jotta sitä saisi myydä vielä kevään 2027 jälkeenkin.
Alkuperäinen Switch tuli myyntiin Euroopassa vuonna 2017, joten Nintendo mitä ilmeisimmin totesi, että vuosikymmenen vanhasta pelikonsolista ei enää kannata tehdä yhtä uutta versiota pelkästään Eurooppaa varten.
Nintendon tiedotteen mukaan se lopettaa alkuperäisen Switchin toimitukset eurooppalaisille jälleenmyyjille helmi-maaliskuussa 2027 ja samalla se lopettaa myös konsolin myynnin oman verkkokauppansa kautta Euroopassa. Muualla maailmassa Switchin myynti jatkuu tuon jälkeenkin.
Lisäksi jälleenmyyjät saavat vapaasti myydä varastoissaan olevia Switchejä pois vielä määräajan jälkeenkin, mutta Nintendo ei toimita niitä enää lisää myyntiin.
Samalla myös Nintendo Switch 2:sta julkaistaan kokonaan uusi versio, joka puolestaan on EU:n uusien lakien mukainen, eli sen akut voi vaihtaa itse. Samoin myös Switch 2:n ohjaimista eli Joy-Coneista julkaistaan Euroopassa versiot, joiden akku on kuluttajan helposti vaihdettavissa.
Vanhat Switchit jatkavat luonnollisesti toimintaansa myös sen jälkeenkin, kun lainsäädäntö astuu voimaan - eli laki koskee vain uusia tuotteita.
Mainittakoon myös, että alkuperäisen Switchin kanssa samaan aikaan Nintendo lopettaa myös Pokemon Go Plus+ -lisälaitteen myynnin Euroopassa.
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