Comcast ostaa brittiläisen ITV -televisiokanavan
Amerikkalainen telekommunikaatio- ja mediajätti Comcast ostaa jo entuudestaan omistamansa Sky-tytäryhtiön kautta itselleen Britannian vanhimman TV-kanavan, ITV:n.
Reutersin tietojen mukaan Sky maksaa ITV:n televisiokanavista ja suoratoistopalveluista 1,6 miljardia puntaa (noin 1,9 miljardia euroa).
Vuonna 1955 perustettu ITV, eli alunperin Independent Television, on ollut pitkään Britannian suurin kaupallinen TV-kanava. Yhtiöllä on Iso-Britanniassa maanlaajuinen lisenssi kolmeen TV-kanavaan ja lisäksi yhtiöllä on pelkästään kaapeli- ja satelliittiverkoissa näkyviä kanavia Briteissä.
Kaupan ansiosta alunperin satelliittikanavina aloittanut Sky saa itselleen lisää katsojia Britanniassa, etenkin kotitalouksissa, jotka eivät ole satelliitti- tai kaapelitelevision katsojia.
BBC:n mukaan ITV:n ohjelmia tuottava yksikkö ITV Studios ei kuulu mukaan kauppaan, vaan se jatkaa itsenäisenä yhtiönään. ITV Studiosin tuottamat ohjelmat ovat olleet valtavan suosittuja Suomessakin vuosikymmenten ajan: nykyisistä ohjelmista mainittakoon mm. Coronation Street
ITV:n kanavat jatkavat näkymistään ilmaiskatselussa vähintäänkin vuoteen 2034 saakka, sillä ITV:n nykyisen TV-lähetyslisenssin ehdot pysyvät voimassa yrityskaupan jälkeenkin.
Yhtiöt perustelevat yrityskauppaa sillä, että perinteiset televisiokanavat eivät enää niinkään kilpaile keskenään, vaan ne taistelevat etenkin YouTubea ja Netflixiä vastaan ihmisten ajasta.
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