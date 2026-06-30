Tidal lopettaa tekoälymusiikin tekijöille maksamisen
Amerikkalainen musiikin suoratoistopalvelu Tidal on kiristänyt sääntöjään tekoälyllä tehdyn musiikin suhteen.
Palvelu lopettaa toistokorvausten maksamisen kokonaan sellaisista kappaleista, jotka on tehty kokonaan tekoälyn avulla.
Tekoälyllä tehtyjä kappaleita voi edelleen lisätä Tidaliin, eikä niitä poisteta sieltä lainkaan, mutta rahaa niiden tekijöille ei enää makseta.
On kuitenkin hyvä huomata, että ainoastaan 100-prosenttisesti tekoälyllä tehdyt kappaleet kuuluvat tähän kategoriaan. Eli edes pienellä ihmispanoksella kappaleet ovat jatkossakin oikeutettuja toistokorvauksiin Tidalista.
Samalla täysin sataprosenttisesti tekoälyllä tehdyt kappaleet merkitään jatkossa Tidalissa selkeästi AI-merkinnällä. Tunnistus pohjautuu tunnistusalgoritmeihin, joten musiikintekijöille jäänee mahdollisuus valittaa väärin perustein tekoälyllä tehdyksi merkityistä kappaleista.
Jatkossa Tidal toivoo, että sen algoritmin kehittyessä se voisi ottaa vastaavan käytännön käyttöön myös sellaisten kappaleiden osalta, joiden arvioidaan olevan "merkittävissä määrin" tekoälyllä tehtyjä.
Käytäntö on tylympi kuin ranskalaisella Deezerillä, joka aktiivisesti poistaa tekoälyllä tehtyjä kappaleita suosittelulistoiltaan ja hakutuloksista.
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