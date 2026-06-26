Oikeus: Google on vastuussa tekoälynsä vastausten aiheuttamista vahingoista

Saksalainen oikeusistuin tipautti varsinaisen pommin päätöksellään Googlen ja muiden hakukonetoimijoiden niskaan.

Münchenin paikallinen oikeus päätti, että yhtiö on vastuussa sen hakukoneessaan käyttämien tekoälyn luomien tiivistelmien todenperäisyydestä.

Oikeusjutussa Googlen olivat oikeuteen haastaneet kaksi müncheniläistä kustantamoa. Googlen hakukoneen tuottamat tekoälytiivistelmät olivat joissain tapauksissa syyttäneet kyseisiä kustantamoita huijauksista ja "epäilyttävistä liiketoimintatavoista", vaikka väitteille ei ollutkaan mitään todisteita.

Google puolustautui syytteitä vastaan sillä, että se kertoo hakukoneessaankin tekoälyn tekevän joskus virheitä ja että tekoälyn tuottama tiivistelmä on "yleiskatsaus netistä löytyvästä sisällöstä aiheeseen liittyen".



Oikeus ei kuitenkaan hyväksynyt Googlen perustelua, eikä sitä, että ne pohjautuvat verkosta löydettyyn sisältöön.

Sen sijaan oikeus katsoi, että Googlen tekoälyn tekemät tiivistelmät ovat Googlen itse tuottamaa sisältöä ja siksi yhtiö on suoraan vastuussa siitä, mitä niissä väitetään.

Perinteisissä hakutuloksissa, joissa tarjotaan vain linkkejä, vastuu linkkien takaa löytyvästä sisällöstä on aina kyseisellä linkitettävällä sivustolla, ei hakukoneella. Mutta oikeuden mukaan tekoälyn tuottamat tiivistelmät eivät ole verrannollisia, sillä ne ovat tavallaan Googlen itsensä kirjoittamia. Ja Google itse hallinnoi koko järjestelmää ja käyttää myös itse kehittämiään kielimalleja, on vastuu oikeuden mielestä vain ja ainoastaan Googlella.

Google myös puolustautui sillä, että se tarjoaa linkkejä tekoälytiivistelmänsä tueksi, joista voi tarkistaa puhuiko tekoäly totta vai ei. Mutta tämänkin argumentin oikeus hylkäsi: oikeuden mukaan valheellisista väitteistä ei voi vapautua sillä, että ne voi tarkistaa jostain muualta vääriksi.

Päätös on äärimmäisen merkittävä.

Tähän saakka myös oikeusasteissa on hyväksytty se, että hakukoneet voivat näyttää hakutuloksissaan myös valheellisia väitteitä sisältäviä linkkejä, koska vastuu valheellisista tiedoista on linkatuilla sivustoilla.

Tekoälyn tiivistelmä on tavallaan täysin uutta tekstiä, joka kerää ja koostaa tietoa muualta ja kirjoittaa siitä oman "näkemyksensä". Ja tällaisen sisällön vastuun oikeus katsoo nyt kuuluvan sille, joka sen koosteen tekee. Eli tässä tapauksessa Googlelle ja sen tekoälylle.

Ars Technicalle antamassaan lausunnossa Googlen tiedottaja kertoi, että yhtiö harkitsee päätöksestä valittamista ylempiin oikeusasteisiin.

Hakukoneiden tekoälytiivistelmistä on myös laajempaa haittaa verkolle. Sivustot, joiden liikenteestä ison osan on tuottanut Googlen hakutuloksista tulevat kävijät, ovat huomanneet käyttäjämääriensä laskeneen. Jopa Wikipedian lukijamäärät ovat merkittävässä laskussa, kun kuluttajille riittää pelkkä tekoälyn tuottama tiivistelmä.



Vaihtoehtojakin onneksi on. Kirjoitimme keväällä laajan artikkelin eurooppalaisesta hakukoneesta, joka ei seuraa käyttäjiä eikä tarjoa tekoälyllä luotuja hakutuloksia.