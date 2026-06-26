Ford toi handsfree-ajon Suomeen, mutta lysti maksaa 25 euroa kuukaudessa – täällä sillä saa ajaa

Ford on tiedottanut tuovansa BlueCruise-teknologiansa virallisesti Suomen markkinoille. Kyseessä on tason 2 kuljettajaa avustava järjestelmä, joka mahdollistaa laillisen handsfree-ajon moottoritienopeuksilla ilman, että käsiä tarvitsee pitää ohjauspyörässä.

Uuden avustusteknologian käyttöönotto vaatii yhteensopivan ajoneuvon lisäksi digitaalisen tilaussopimuksen tekemistä. Ford tarjoaa asiakkailleen aluksi maksuttoman 90 päivän kokeilujakson, jonka jälkeen palvelu jatkuu toistaiseksi voimassa olevana kuukausitilauksena, ellei sitä peruta.

Henkilöautomalleissa kuukausihinnaksi muodostuu 24,99 euroa tai vaihtoehtoisesti vuositilauksena 280 euroa. Ominaisuuden voi myös hankkia autoon pysyvästi tehtaalta valinnaisvarusteena auton tilauksen yhteydessä 1 450 euron hintaan.



Erikseen Ranger PHEV -mallille kuukausihinta on 25,29 euroa ja pysyvä tilaus maksaa 1 500 euroa mallivuodesta 2027 alkaen.

Palvelu on ilman lisäkustannuksia käytettävissä kaikissa maissa, joissa BlueCruise on virallisesti saatavilla.

Suomi on liitetty osaksi Fordin laajempaa eurooppalaista Blue Zone -tieverkostoa, joka kattaa tällä hetkellä 18 maata ja yhteensä yli 139 000 kilometriä hyväksyttyjä moottoritieosuuksia.

Suomessa näitä handsfree-ajon sallivia Blue Zone -alueita on noin 2 000 kilometriä. Verkostoon kuuluvat useimmat kotimaiset moottoritiet, ja pisimmät yhtäjaksoiset alueet sijoittuvat väleille Helsinki–Turku, Helsinki–Tampere, Helsinki–Lahti–Heinola sekä Helsinki–Kotka–Hamina.

Lisäksi lyhyempiä avustettuja tieosuuksia on käytettävissä Jyväskylän, Kuopion ja Oulun ympäristössä.

Järjestelmä tunnistaa hyväksytyt tieosuudet automaattisesti ja osoittaa kuljettajalle selkeästi, milloin handsfree-tila on aktivoitavissa.

Aktivoituna BlueCruise ohjaa, kiihdyttää ja jarruttaa autoa omalla kaistallaan säilyttäen turvavälin edellä ajavaan ajoneuvoon.

Kaistanvaihdot esimerkiksi ohitustilanteissa ovat kuitenkin aina kuljettajan vastuulla.

Turvallisuuden ja kuljettajan valvonnan takaamiseksi auton sisätiloissa oleva infrapunakamera tarkkailee kuljettajan katseen suuntaa ja pään asentoa. Jos kuljettaja katsoo muualle liian pitkään, järjestelmä kehottaa siirtämään katseen takaisin tiehen, ja auton poistuessa hyväksytyltä alueelta järjestelmä pyytää kuljettajaa ottamaan ohjauksen heti takaisin hallintaansa.

Teknologian aktivointi edellyttää autolta tehtaalla asennettua BlueCruise-valmiutta.

Ominaisuus on saatavana useisiin Ford-malleihin, joihin lukeutuvat Mustang Mach-E mallivuodesta 2025 alkaen, Puma, Puma Gen-E ja Kuga mallivuodesta 2026.75 alkaen sekä Ranger PHEV mallivuodesta 2026.50 alkaen.

Järjestelmää on saatavilla myös valmiina BlueCruise Edition -erikoismalleina Puma-, Puma Gen-E- ja Kuga-mallistoissa, jolloin ominaisuus on autossa pysyvänä toimintona.



Maailmanlaajuisesti BlueCruise-teknologialla varustettuja autoja on liikenteessä jo 1,64 miljoonaa kappaletta, ja niillä on tähän mennessä ajettu yhteensä 1,2 miljoonaa kilometriä kädet irti ratista.

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