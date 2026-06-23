Instagram laajenee televisioihin – testaa vaakavideoita ja pitkiä sarjoja

Sosiaalisen median jättiläinen Instagram pyrkii entistä vahvemmin olohuoneisiin. Yhtiö on ilmoittanut laajentavansa älytelevisioille suunnattua sovellustaan sekä testaavansa täysin uusia formaatteja, kuten vaakasuuntaisia videoita ja useamman jakson mittaisia sarjoja.

Meta tiedotti laajentavansa Instagram for TV -sovelluksen saatavuutta Samsungin älytelevisioihin Yhdysvalloissa, kattaen mallivuodet 2020 ja uudemmat.

Koska sovellus on jo entuudestaan saatavilla Google TV:lle ja Amazon Fire TV:lle, se kattaa nyt valtaosan Yhdysvaltojen suosituimmista tv-alustoista. Vaikka testit ovatkin käynnissä alkuun Yhdysvalloissa, vastaavien päivitysten odotetaan myöhemmin valuvan myös globaaleille markkinoille.

Instagram testaa parhaillaan kiinnostuksen kohteiden mukaan luotuja kanavia (kuten komedia tai urheilu), joiden avulla ryhmässä katsottavan sisällön löytäminen helpottuu ilman pitkiä hakuprosesseja.



Lisäksi käyttäjät voivat suoratoistaa Reels-videoita ja tarinoita suoraan älypuhelimestaan television ruudulle. Ominaisuus tukee myös käyttäjän omaa Tallennetut-välilehteä, mikä tekee omien suosikkilöytöjen esittelemisestä ystäville vaivatonta.

Älypuhelin toimiikin jatkossa yhä enemmän kaukosäätimenä, jolla parhaat palat voidaan heittää suoraan televisiolle.

Alusta testaa myös parhaillaan vaakasuuntaisia videoita, mikä tekee television koko kuva-alan hyödyntämisestä luonnollisempaa ja poistaa pystyvideoita vaivaavat tyhjät reunapalkit.

Tämän lisäksi Meta suunnittelee tuovansa televisioruuduille pidempiä sisällöntuottajien videoita, useammasta osasta koostuvia jaksollisia sarjoja sekä suoria live-lähetyksiä. Näillä muutoksilla Instagram voi paremmin haastaa YouTubea sekä TikTokia.