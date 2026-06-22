Epic julkaisi oman versiohallinnan työkalunsa avoimena lähdekoodina: Soveltuu Gitiä paremmin valtaville tiedostoille
Epic Games julkaisi hieman yllättävän avoimen lähdekoodin tuotoksen muutama päivä sitten.
Lore on MIT-lisenssiin pohjautuva versionhallintajärjestelmä, joka kosiskelee puoleensa etenkin pelikehittäjiä.
Loren vahvuus ylivoimaiseen markkinajohtajaan, Linus Torvaldsin kehittämään Gitiin nähden liittyykin vahvasti pelikehittäjien tarpeisiin. Lore on suunniteltu toimimaan mukisematta myös valtavien binääritiedostojen kanssa, eli versiohallintaan voi tipauttaa gigatavujen kokoisia tekstuuritiedostoja, muuta grafiikkaa ja vaikkapa musiikkia.
Pelikehittäjien tarpeiden lisäksi Lore toki toimii mainiosti muillakin aloilla, jossa valtavat binääritiedostot ovat arkipäivää: esimerkiksi tekoälymallien hallinnointi on yksi selkeä käyttökohde Loren ratkaisuille.
Olemassa olevista versiohallintajärjestelmistä Lorea lähimmin vastannee Perforce, jota käytetään laajasti pelistudioiden versiohallinnassa nykyisin.
Lore tukee sekä Windowsia, Linuxia että macOS:ää ja se pohjautuu keskitettyyn palvelinmalliin. Palvelimista on valmiit imaget tarjolla kaikille suurimmille pilvialustoille.
Loreen voi tutustua sen virallisella GitHub-sivulla.
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