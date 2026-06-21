Spotifylta yllätys: Bändien kovimmille faneille varataan bändin keikkalippuja automaattisesti

Jokainen, joka on ostanut konserttilippuja suosittujen artistien keikoille viimeisen parin vuosikymmenen aikana, tietänee sen, että keikkaliput myydään loppuun silmänräpäyksessä.

Ruotsalainen suoratoistojätti Spotify on keksinyt tähän ongelmaan luovan ratkaisun.

Yhtiön uusi Reserved by Spotify -palvelu varaa automaattisesti kaksi konserttilippua jokaisen palvelua käyttävän artistin jokaiselle keikalle.

Kyseiset liput tarjotaan sitten ostettavaksi bändiä Spotifyssa eniten fanittaville käyttäjille. Hinta on täsmälleen sama kuin mitä liput maksaisivat muutenkin, eli Spotify ei ota lippujen hinnasta itselleen mitään, eikä peri myöskään mitään välityspalkkiota lipuista.

Spotify ei suoraan paljasta sitä, millä logiikalla lippuihin oikeutetut fanit valitaan, mutta ainakin kappaleiden toistomäärät ja vaikkapa se, paljonko kyseisen artistin kappaleita jakaa eteenpäin linkkeinä, vaikuttaa "superfaniksi" pääsemiseen.

Tieto siitä, että käyttäjä voi halutessaan ostaa artistin tulevalle kiertueelle liput Spotifyn fanipalvelun kautta, tulee käyttäjälle sähköpostitse.



Spotifyn mukaan palvelu kattaa tällä hetkellä ainoastaan Yhdysvallat ja vaatii maksullisen Spotifyn tilauksen. Ensimmäinen artisti, joka kokeilee palvelua on amerikkalainen pop-artisti Role Model.

Yhtiön mukaan Reserved by Spotify on sen valitsema oma tapa taistella lipputrokareita vastaan.