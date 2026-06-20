Steam lopettaa fyysisten lahjakorttien myynnin kokonaan - syynä lahjakorttien pimeämpi puoli

Valve on päättänyt lakkauttaa fyysisten Steamin lahjakorttien myynnin kokonaan.

Päätös iskee ikävästi myös Suomeen, sillä Steamin lahjakortteja on myyty meillä mm. Prismoissa ja K-ryhmän kaupoissa. Samalla Steamin fyysiset lahjakortit ovat olleet näppärä tapa, jolla vanhemmat sukulaiset ovat voineet ilahduttaa suvun teini-ikäisiä syntymäpäivinä, jouluisin ja muina merkkipäivinä.

Jatkossa kaikki Steamin lahjakortit ovat digitaalisia, eli ne ostetaan suoraan Steamin verkkokaupan kautta ja ne saa itselleen vain digitaalisena koodina.

Taustalla on valitettavasti talousrikollisuus, sillä lahjakortit ovat maailmanlaajuisesti yksi helpoimmista tavoista rahanpesuun. Niiden jälleenmyyntiarvo on ostohintaan nähden varsin kova ja niitä on voinut ostaa anonyymisti - eli ne ovat täydellisiä, jos epämääräisistä lähteistä tullutta rahaa on pitänyt muuttaa "puhtaaksi" rahaksi. Aiheesta kiinnostuneille suosittelemme erinomaista Bits About Moneyn artikkelia (ja koko blogia muutenkin).



Lahjakortteja käytetään myös laajasti huijauksissa, eli uhri huijataan ostamaan lahjakortteja ja jakamaan huijarille niistä löytyvät koodit. Rahaa ei tällöin siirry missään seurattavissa olevassa muodossa, vaan huijari voi myydä koodit eteenpäin verkon markkinapaikoilla ja saada itselleen "puhdasta" rahaa, jota ei voi yhdistää huijaukseen.

Valven mukaan kaupoissa jo olevat lahjakortit tullaan myymään loppuun ja ne tulevat toimimaan tavalliseen tapaan. Mutta uusia lahjakortteja kaupoille ei enää toimiteta.