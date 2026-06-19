Älykotistandardi Matter päivittyi versioon 1.6 – laitteiden käyttöönotto helpottuu NFC-lähiluennalla

Connectivity Standards Alliance (CSA) on julkaissut Matter-standardista uuden 1.6-version. Uusi päivitys on tuotu jo laitevalmistajien ja alustakehittäjien saataville, ja se keskittyy tällä kertaa uusien laiteryhmien sijaan nykyisten laitteiden käyttökokemuksen, asennuksen ja eri järjestelmien välisen yhteispelin parantamiseen.

Suurin ja käytännöllisin uudistus koskee laitteiden käyttöönottoa, johon tuodaan uusi NFC-pohjainen paritus. Tähän asti laitteiden lisääminen on vaatinut usein QR-koodien skannaamista ja Bluetooth-yhteyden hyödyntämistä, mutta jatkossa Matter-laite voidaan ottaa käyttöön pelkästään koskettamalla sitä älypuhelimella.

Kahdensuuntaisen NFC-viestinnän ansiosta laite voidaan liittää osaksi älykotia jo ennen kuin siihen kytketään virta. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi älylamppu voidaan parittaa jo ennen sen asettamista katossa olevaan valaisimeen tai seinässä oleva kytkin ennen kuin kytketään virrat päälle.



Toinen merkittävä parannus liittyy laitteiden jakamiseen eri ekosysteemien välillä. Uusi Joint Fabric -teknologia laajentaa aiempaa Multi-Admin-toiminnallisuutta sallimalla useiden eri ohjaimien hallita yhtä ja samaa jaettua Matter-verkkoa keskitetyn tietovaraston kautta.

Laitteen näkökulmasta tämä kuluttaa vähemmän resursseja, sillä se lasketaan vain yhdeksi verkkovaraksi laitteen muistikapasiteetissa. Kuluttajalle tämä näkyy siten, että laitteet ovat suoraan käytettävissä ja ohjattavissa mistä tahansa perheen suosimasta sovelluksesta ilman erillisiä asennusprosesseja jokaiselle alustalle erikseen.

Myös älykkäät termostaatit saavat päivityksessä uutta älykkyyttä Thermostat Suggestions -toiminnon muodossa.

Nykyisin älykotijärjestelmät saattavat lähettää termostaateille suoria komentoja ottamatta huomioon käyttäjän tilannetta tai muita asetuksia.

Jatkossa järjestelmät lähettävät suorien käskyjen sijaan aikasidonnaisia suosituksia, joita termostaatti peilaa käyttäjän omiin esiasetuksiin ja vallitseviin ympäristöolosuhteisiin ennen toimintaan ryhtymistä. Jos käyttäjä on esimerkiksi juuri säätänyt lämpötilaa käsin laitteesta tai toisen sovelluksen kautta, termostaatti osaa tunnistaa tilanteen, hylätä taustalla tulevan automaation tekemän muutosehdotuksen ja lähettää järjestelmälle selityksen siitä, miksi komentoa ei noudatettu.

Turvallisuusanturit pystyvät jatkossa jakamaan tapahtumahistoriaansa reaaliajassa, mikä antaa paremman kokonaiskuvan kodin tapahtumista. Lisäksi palo- ja häkävaroittimet osaavat ilmoittaa järjestelmälle, jos ne on irrotettu fyysisesti seinä- tai kattotelineestään. Tietoturvapuolella varmenteiden peruutuslistat on jaettu pienempiin osiin, mikä tekee järjestelmästä kevyemmän ja helpommin päivitettävän laitemäärien kasvaessa.

Kuten aiempienkin Matter-julkaisujen kohdalla, aikataulu uusien ominaisuuksien saapumiselle kuluttajien käsiin riippuu täysin laitevalmistajista ja älykotialustojen kehittäjistä.