EU hylkäsi kansalaisaloitteen, joka olisi mahdollistanut pelien pelaamisen ikuisesti
Uutisoimme pari vuotta sitten eurooppalaisesta kansalaisaloitteesta, joka vaati peliyhtiöitä takaamaan sen, että pelejä voisi pelata ikuisesti.
Stop Killing Games -kansalaisaloitteen ideana oli se, että videopelit pitäisi julkaista niin, että niitä voisi pelata sen jälkeenkin, kun pelifirma aikanaan päättää lakkauttaa pelin taustapalvelimet.
Käytännössä vaatimus olisi toteutettu niin, että sellaisissa peleissä, joissa on tarjolla myös yksinpelitila, kyseinen yksinpelitila toimisi myös täysin ilman yhteyttä peliyhtiön palvelimiin, eli peliyhtiöt eivät voisi vain lakkautata peliä (mutta voisivat lakkauttaa sen verkkoa käyttävät osat).
Kampanja argumentoi, että nykyinen käytäntö ei takaa enää pelien omistamista sen ostamisen jälkeen, vaan on pikemminkin kertamaksullinen lisenssi, jonka pelin julkaisija voi koska tahansa lakkauttaa.
Kampanjan kautta allekirjoituksia saatiin lopulta kerättyä kasaan yli 1,2 miljoonaa ja kansalaisaloite jätettiin Euroopan Unionin käsittelyyn.
Mutta valitettavasti Euroopan Komissio päätti hylätä (PDF) kansalaisaloitteen, eli se ei etene EU:n päätöksentekoelimissä eteenpäin.
Sen sijaan komissio kertoo aloittavansa keskustelut peliteollisuuden ja kuluttajajärjestöjen kanssa vuoden 2026 lopulla, jossa pyritään luomaan yhteiset pelisäännöt tietokonepelien kuluttajansuojalle.
Komission mukaan kansalaisaloitteen vaatimus siitä, että pelit pitäisi pitää pelattavina ikuisesti on "suhteettoman suuri". Komissio viittaa vastauksessaan tekijänoikeuksiin, julkaisijoiden kustannuksiin sekä mahdollisiin tietoturvaongelmiin, joihin voidaan törmätä jos peli ikäänkuin siirtyy elämään "kuoleman jälkeistä elämää", tuen ulkopuolella.
Komissio kuitenkin aikoo ottaa keskusteluissa esiin sen kulman, jota Stop Killing Games -kampanjakin painotti, eli pelien kulttuurihistoriallisen arvon. Nykyisellään osa peleistä katoaa ikuisesti, kun niiden palvelimet lakkautetaan, eikä niitä voida siirtää esimerkiksi museoihin ja arkistoihin pelattavassa muodossaan.
Pelien kulttuurillinen merkitys on alettu ymmärtää vasta viimeisen kymmenen vuoden aikana ja niiden säilyttämiseksi on ryhdytty tekemään hartiavoimin töitä - lähinnä harrastajien toimesta.
Stop Killing Games -kampanja ei aio kuitenkaan luovuttaa, vaan projektin taustalla olevat tahot ovat jo kuvanneet seuraavia toimia, joilla yritetään päästä haluttuun lopputulokseen - eli siihen, että pelit säilyvät (edes jollain tapaa) pelattavina ikuisesti.
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