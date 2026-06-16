K-Lataus laajentaa sadoille uusille asemille, Neste esittelee ruuhkamaksun

K-Auton K-Lataus aloittaa yhteistyön St1:n ja Rechargen kanssa, mikä tuo satoja uusia latauspisteitä saman sovelluksen alle.

Samaan aikaan Neste laajentaa suurteholataustaan kaupunkialueille ja ottaa käyttöön uudenlaisen ruuhkamaksun hillitsemään latauspaikkojen tarpeetonta varaamista ja sujuvoittamaan jonotustilanteita.

K-Latauksen laajentuminen kumppaniverkostoihin

K-Latauksen asiakkaat voivat jatkossa ladata autojaan St1:n ja Rechargen latausasemilla suoraan K-Latauksen omalla sovelluksella tai RFID-tunnisteella.

Kuukauden sisällä käynnistyvän yhteistyön myötä K-Lataus tarjoaa asiakkailleen lähes 600 latausasemaa ja yli 3 200 latauspistettä eri puolilla Suomea, kun mukaan lasketaan myös yhtiön aiempi kumppanuus Ionity-verkoston kanssa.

Laajempi verkosto tuo kuitenkin mukanaan pienen hintaeron, sillä suurteholatauksen hinta on kumppaniverkostoissa 0,39 euroa kilowattitunnilta, kun K-Latauksen omilla asemilla hinta on rekisteröityneille asiakkaille 0,35 euroa.



K-Latauksen oma verkosto kasvaa kuluvan vuoden aikana noin 20 uudella asemalla ja nykyisten asemien laajennuksilla, joissa hyödynnetään uusia 400 kilowatin suurteholatureita.

Uusia asemia on jo avattu Espooseen ja Kuopioon, ja loppuvuodesta verkosto laajenee muun muassa Pirkkalassa, Järvenpäässä, Porvoossa ja Tampereen Lielahdessa.

K-Auton mukaan palvelun asiakaskanta on kasvanut voimakkaasti, ja rekisteröityneitä yksityis- ja yritysasiakkaita on jo noin 345 000, mikä tarkoittaa noin 35 prosentin kasvua viime vuoteen verrattuna.

Nesteen kaupunkilataus ja uusi ruuhkamaksu

Neste puolestaan laajentaa julkista suurteholatausverkostoaan tuomalla Neste MY Uusiutuva Lataus -asemat entistä vahvemmin kaupunkialueille maanteiden ja keskeisten väylien varsien lisäksi.

Vuoden loppuun mennessä yhtiö avaa tai laajentaa yhteensä 15 suurteholatausasemaa Suomessa. Uusia kaupunkiasemia nousee seuraavaksi Helsingin Eläintarhaan, Espoon Laajalahteen sekä Tampereen Teiskontielle ja Hatanpäälle.

Asemilla on tyypillisesti 6–8 latauspistoketta, jotka tarjoavat jopa 400 kilowatin lataustehoa.

Lataamisen sujuvuutta parannetaan Easy Charge -tunnistuksella, joka tunnistaa yhteensopivan auton sen digitaalisen sormenjäljen eli MAC-osoitteen (Media Access Control) perusteella, jolloin lataus käynnistyy pelkällä kaapelin kytkennällä ilman sovelluksia tai maksukortteja.

Uutena toimintona Neste esittelee vilkkailla latausasemillaan käyttöön otettavan, aikaan perustuvan ruuhkamaksun.

Sen tavoitteena on kannustaa autoilijoita vapauttamaan laturi seuraavalle asiakkaalle ja vähentää autojen tarpeetonta pysäköintiä latauspisteillä sen jälkeen, kun riittäväksi arvioitu latausaika on kulunut tai akun suositeltu 80 prosentin lataustaso on saavutettu

Ruuhkamaksu perustuu kiinteään minuuttihintaan, kuten esimerkiksi 0,20 euroon minuutilta, joka lisätään normaalin latausmaksun päälle loppulaskuun.

Ruuhkamaksu on aina latausasemakohtainen, joten sekä maksun suuruus että sen aloitusaika voivat vaihdella eri kohteiden välillä.



Autoilijoita pyritään pitämään ajan tasalla Neste-sovelluksen kautta, joka lähettää käyttäjälle ilmoituksen asemalla käytössä olevasta ruuhkamaksusta noin 45–60 minuutin kohdalla sekä uudestaan silloin, kun varsinainen ruuhkamaksuveloitus käynnistyy.

Tiedot mahdollisesta ruuhkamaksusta ja sen ehdoista ilmoitetaan aina myös latausaseman maksupäätteellä ja sovelluksessa ennen lataustapahtuman aloittamista.