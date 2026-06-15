Deezerin ilmainen tunnistin lupaa paljastaa soittolistan tekoälybiisit – antaa kuitenkin vain prosenttiluvun
Musiikin suoratoistopalvelu Deezer on julkaissut ilmaisen verkkotyökalun, jonka luvataan paljastavan, kuinka paljon käyttäjän soittolistoilla on tekoälyllä luotua musiikkia.
Työkalu toimii suomeksi ja tukee 20 suosituinta suoratoistoalustaa, kuten Spotifya ja YouTube Musicia.
Lähempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että kyseessä on ennen kaikkea markkinointikikka, joka jättää kuluttajan lopulta pimentoon.
Kun tähän työkaluun yhdistää suoratoistopalvelunsa, järjestelmä skannaa soittolistat ja ilmoittaa tuloksen pelkkänä prosenttilukuna. Itse kokeilin tätä YouTube Musicilla ja työkalun mukaan kaksi prosenttia kappaleista on tekoälyllä tuotettua.
Työkalu ei siis suoraan kerro, mitkä soittolistan kappaleista ovat tekoälyn tuottamia, joten listojen siivoaminen konebiiseistä on mahdotonta.
Sen sijaan heti tuloksen alapuolella Deezer tarjoaa kolmivaiheisen ohjeen, jolla käyttäjä voi siirtää koko musiikkikirjastonsa suoraan Deezerin omaksi asiakkaaksi.
Deezer perustelee työkalun tarvetta sillä, että tekoälymusiikki ujuttautuu käyttäjien listoille huomaamatta. Yhtiön oman datan mukaan jopa 43 prosenttia muilta alustoilta Deezeriin siirtyvistä käyttäjistä kantaa soittolistoillaan tekoälyllä luotua musiikkia.
Deezer on profiloitunut tekoälyvastaisuuden keulakuvaksi, ja se onkin tällä hetkellä ainoa suoratoistopalvelu, joka merkitsee tekoälykappaleet ja poistaa ne kokonaan suositusalgoritmeistaan.
Deezerille tarjotaan nykyään lähes 75 000 tekoälyllä tehtyä kappaletta joka päivä, mikä vastaa yli 44 prosenttia kaikesta palveluun tulevasta uudesta musiikista.
Deezerin mukaan jopa 85 prosenttia tekoälykappaleiden keräämistä kuunteluista paljastui viime vuonna järjestelmälliseksi huijaukseksi, jossa bottiarmeijat generoivat feikkikuunteluja leikatakseen oikeiden artistien ja lauluntekijöiden rojaltituloja. Tekoälykappaleiden taustalla on siis bisnes.
Deezerin ja Ipsoksen tekemän tutkimuksen mukaan kuluttajien on käytännössä mahdotonta tunnistaa koneen tekemää musiikkia, sillä sokkotestissä peräti 97 prosenttia ihmisistä ei erottanut täysin tekoälyllä luotua kappaletta ihmisen tekemästä.
Silti 80 prosenttia vastaajista haluaisi, että tekoälymusiikki merkitään selkeästi. Deezerin uusi tunnistin iskee suoraan tähän uteliaisuuteen, mutta jättämällä tarkat kappaletiedot kertomatta se toimii ensisijaisesti sisäänheittotuotteena Deezerin omaan palveluun.
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