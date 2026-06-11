Elisa taipui kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin: "Haukatut hinnat" -kampanjassa annettiin harhaanjohtavia tietoja tarjouksen kestosta

Teleoperaattori Elisa on sitoutunut kuluttaja-asiamiehen edellyttämiin toimenpiteisiin markkinointinsa korjaamiseksi.

Taustalla on yhtiön pyörittämä "Haukatut Hinnat" -kampanja, jossa kuluttaja-asiamiehen mukaan annettiin harhaanjohtavia tietoja tarjousten kestosta sekä alennushinnoista.





Erityisesti matkapuhelimia koskevassa markkinoinnissa käytettiin Hintagaattori-hahmoa, hampaanjälkiä sisältäviä hintalappuja sekä ilmaisuja kuten "kampanjahinta" ja "rajoitettu erä", jotka loivat kuluttajille vahvan mielikuvan todellisesta ja kiireellisestä hintaedusta.

Kuluttaja-asiamiehen tutkimuksessa kuitenkin selvisi, että kampanjassa oli mukana tavaroita, joiden alennetuksi väitetty hinta jäi voimaan pysyvästi myös kampanjan päättymisen jälkeen. Markkinoinnissa annettiin näin ollen perättömiä väitteitä siitä, että tuotteet olisivat saatavilla kyseisellä hinnalla vain rajoitetun ajan.

Kuluttaja-asiamies edellyttikin, ettei Elisa saa jatkossa luoda tällaista keinotekoista kiireen tuntua ostopäätöksen saamiseksi, jos tuotetta myydään samaan hintaan myös kampanja-ajan ulkopuolella.

"Kuluttajien on saatava tarjousmarkkinoinnista selkeät tiedot siitä, milloin ja miten he voivat saada tarjotun tuotteen tai muun edun. Kuluttajien on myös voitava luottaa siihen, että tarjouksen ehdot, kuten sen voimassaoloaika, pitävät paikkansa", kommentoi Kuluttaja-asiamies Katri Väänänen.

Tekaistun kiireen lisäksi kampanjassa esitettiin väitteitä hinnanalennuksesta tuotteista, joiden hintaa ei ollut tosiasiassa alennettu lainkaan, tai alennus ei ollut voimassa luvattua aikaa. Alennusmarkkinoinnissa totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen hintaedusta on kiellettyä, sillä ne voivat johtaa kuluttajaa harhaan ostopäätöksen tekemisessä. Elisa ei myöskään ilmoittanut mainoksissaan lain vaatimaa tuotteen alinta hintaa edeltävän 30 päivän ajalta.





Elisa on nyt ilmoittanut sitoutuvansa kuluttaja-asiamiehen vaatimuksiin, jotka koskevat harhaanjohtavien tietojen ja perättömien väitteiden lopettamista alennusmarkkinoinnissa.

Ratkaisua edelsi pidempi vääntö, sillä kuluttaja-asiamies vei Elisan aiemmin markkinaoikeuteen, koska yhtiö ei suostunut vapaaehtoisesti ilmoittamaan lakisääteistä 30 päivän alinta hintaa alennustensa yhteydessä. Markkinaoikeus katsoi ratkaisussaan MAO:45/2026 kuluttaja-asiamiehen vaatimukset perustelluiksi ja määräsi Elisalle uhkasakolla tehostetut kiellot kiertää alennusmyynnin sääntöjä "Haukatut hinnat"- ja "Black Friday" -kampanjoissaan.