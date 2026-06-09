Ruutu laajenee: Uusi Nordisk Film+ tuo suomalaiset elokuvat suoratoistoon
Suomeen on saapunut uusi suoratoistopalvelu, kun Nordisk Film+ lanseerataan virallisesti. Kyseessä ei ole täysin itsenäinen palvelu, vaan uusi palvelu on tilattavissa ja katsottavissa Nelonen Median omistaman Ruutu-palvelun kautta.
Nordisk Film+ laajentaa Ruudun valikoimaa erityisesti kotimaisilla elokuvilla, valikoidulla Hollywood-viihteellä, pohjoismaisilla elokuvilla sekä lasten sisällöillä.
Uusi palvelu vaatii toimiakseen erillisen tilauksen Ruudun sisällä, ja sen kuukausihinnaksi on asetettu 5,99 euroa.
Nelonen Median mukaan uusi palvelu on täydellinen lisä tarjontaan, sillä sen avulla asiakkaat voivat entistä paremmin räätälöidä ja yhdistellä haluamiaan sisältöjä.
Nordisk Filmin mukaan Suomi kuuluu maihin, joissa kotimaisia elokuvia suositaan poikkeuksellisen paljon, ja uusi palvelu pyrkiikin vastaamaan tähän kysyntään tuomalla tarjolle sekä vanhoja ikivihreitä että tuoreempia kansallisia myyntimenestyksiä.
Palvelun sisältötarjonta nojaa vahvasti suomalaisten suosikkeihin. Heti palvelun auettua katsottavissa on laaja kattaus kotimaisia menestyselokuvia, kuten Häjyt, Sisu, Kikka!, Seurapeli, Pahat pojat, Levottomat, Luokkakokous ja Kummeli kultakuume.
Valikoima täydentyy säännöllisesti, ja tulevan kesän sekä syksyn aikana palveluun saapuvat muun muassa elokuvat Spede, Pahanhautoja, Huijarit, Risto Räppääjä ja väärä Vincent sekä Mielensäpahoittaja: Eskorttia etsimässä.
Nordisk Filmin mukaan tarjolla on Suomen laajin suomalaisten elokuvien valikoima, joita on palvelussa yli 100 kappaletta. Yhteensä 5,99 euron kuukausihinnalla saa noin 300 elokuvaa ja sarjaa.
Itse Ruutu+ -tilauksen hinnat alkavat 9,99 eurosta kuukaudesssa.
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