Python jatkaa suosituimpana ohjelmointikielenä, R nousussa

Ohjelmointikielten suosiota mittaava TIOBE on jälleen päivittänyt listaustaan.

Tuorein toukokuun 2026 listaus ei sisällä valtavia yllätyksiä, sillä Python jatkaa täysin ylivoimaisena ykkösenä, kuten jo pitkään.

Myös Pythonin jälkeen listaus on hyvin samanlainen kuukaudesta toiseen eli C, C++ ja Java pysyvät tiukasti kärkinelikossa nekin - joskin tällä kertaa C++ on tippunut vuodentakaisesta pari pykälää ja päästänyt C:n ja Javan ohitseen.

Suurin muutos nähtiin R-kielen nousussa, joka kipusi vuodentakaisesta peräti neljä pykälää, sijalle 8. TIOBEn arvion mukaan R ja Python ovat kaappaamassa itselleen tilastolaskennan markkinaa ja muut tilastotieteessä käytetyt ohjelmointikielet ovat menettämässä asemiaan.

TIOBEn listaus kymmenestä suosituimmasta ohjelmointikielestä toukokuussa 2026:



Python C Java C++ C# JavaScript Visual Basic R SQL Delphi/Object Pascal



TIOBEn listaus pohjautuu julkisesti tiedossa oleviin työkseen ohjelmointia tekevien ihmisten osaamisjakaumaan, tarjolla oleviin kursseihin sekä kolmansien osapuolten lähteisiin. Koko TIOBEn listaus löytyy täältä.

Myös toisessa, eri menetelmillä suosiota mittaavassa listauksessa eli PYPL:ssä Python pitää ylivoimaista kärkipaikkaa ja sen suosio on PYPL:n tilastoissa vain vahvistunut vuoden takaiseen nähden.