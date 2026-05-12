Päivän diili: Roomba 505 halvemmalla kuin kertaakaan aiemmin

Tarjoustutkaamme osui tällä kertaa varsin miellyttävä löytö: kohtuuhintainen, esteet väistelevä ja varsin hyväksi todettu robotti-imuri.

Kyseessä on laajassa arvostelussamme alkuvuodesta käynyt Roomba 505 Combo+.

Annoime Roomballe silloin 3,5 tähteä viidestä ja isoin ongelma robossa oli silloin sen hinta, joka pyöri tuolloin reilussa 500 eurossa.

Kyseisen mallin hinta on heitellyt itse asiassa hämmentävän paljon: se tuli myyntii 800 euron hintalapulla, mutta sen jälkeen sen hinta vaihteli pitkään 600 euron ja 800 euron välillä - joka olisi mielestämme liikaa sen ominaisuuksiin nähden.

Tänä keväänä sen hinta sitten laski ensimmäistä kertaa 400 euroon hetkellisesti, jolloin se olikin jo oikein hyvä ostos. Ja nyt roboimurin hinta on laskenut tuotakin alemmas, eli sitä saisi tarjouksesta 369 eurolla.

Tarjous löytyy alta:

Kannattaa muistaa, että Roomba 505 Combo+ ei missään nimessä ole täydellinen roboimuri. Se ei esimerkiksi sovellu millään tavalla koteihin, joista löytyy paksuja, upottavia mattoja, sillä se ei osaa jättää moppaustyynyjään telakkaan tarvittaessa itse.

Mutta kysymys onkin siitä, että se on tällä hinnalla mielestämme erinomainen ostos. Absoluuttisesti parhaat roboimurit kun tuppaavat maksamaan toista tuhatta euroa, joten kun "oikein hyvän" robotin saa 369 eurolla, siitä kannattaa kiinnostua.

Luonnollisesti suosittelemme lukemaan ajatuksen kanssa Roomba 505:n arvostelumme, jossa käymme läpi kaikki robotin hyvät ja huonot puolet, mitä pitkän testijaksomme aikana havaitsimme.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.