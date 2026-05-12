MTV3 ja muut ilmaiskanavat pimenevät Elisan verkossa huomenna – luvattu ennakkovaroitus jäi viime tippaan

Kuukausia jatkunut sopimusriita Elisan ja MTV:n välillä on kulminoitunut pahimpaan mahdolliseen lopputulokseen.

MTV on irtisanonut yhtiöiden väliset jakelusopimukset, minkä seurauksena MTV:n maksuttomat kanavat eli MTV3, MTV Sub ja MTV Ava poistuvat suorina lähetyksinä Elisan kaapeli-TV:stä ja Elisa Viihteestä huomenna 13. toukokuuta.





Kanavien pimentyminen on poikkeuksellisen laaja, sillä se koskee peräti 800 000 suomalaista kotitaloutta eli noin kolmannesta koko maasta.

AfterDawn uutisoi jakelusopimuksen irtisanomisesta ja lähestyvästä pimennyksestä ensimmäisenä suomalaismediana jo helmikuun lopulla. Tuolloin Elisa vakuutti tiedottavansa tilanteen etenemisestä ja mahdollisesta kanavien katkeamisesta asiakkailleen hyvissä ajoin.

Lupaus näyttää kuitenkin vesittyneen pahasti, sillä lopullinen vahvistus suorien lähetysten loppumisesta annettiin asiakkaille vasta tänään, vain päivää ennen muutoksen astumista voimaan.

Jakelun katkeaminen ajoittuu katsojien kannalta kriittiseen saumaan, sillä jääkiekon MM-kisat ovat juuri alkamassa.

Elisan liiketoimintajohtaja Sami Aalto pitääkin MTV:n ratkaisua poikkeuksellisena ja katsoo, ettei MTV huolehdi laissa säädetystä velvoitteestaan tarjota kansallisesti merkittäviksi luokiteltuja tapahtumia vapaasti katsottavaksi. Aallon mukaan jopa kolmannes suomalaisista jää nyt ilman MM-kiekon suoria lähetyksiä juuri kisojen kynnyksellä.





Elisa kertoo välittäneensä MTV:n kanavia kaapeliverkossaan vuosikymmenten ajan ilman erillisiä korvauksia suuntaan tai toiseen, jättäen mainostulot kokonaisuudessaan MTV:lle. Teleoperaattorin mukaan se olisi ollut valmis jatkamaan tätä mallia, mutta uutta sopimusta ei yrityksistä huolimatta syntynyt.

Kuluttajille tilanne aiheuttaa päänvaivaa, mutta ohjelmia on yhä mahdollista katsoa kiertoteitse. Elisa Viihteen asiakkaat voivat edelleen tallentaa kanavien ohjelmia ja aloittaa katselun lähes välittömästi tallennuksen käynnistämisen jälkeen, jolloin lähetyksessä on vain muutaman minuutin viive suoraan verrattuna.

Lisäksi kaapeli-TV-asiakkaille tarjotaan mahdollisuutta ottaa käyttöön Elisa Viihde Mini -sovellus kuukaudeksi veloituksetta, minkä kautta kanavia voi seurata älylaitteilla. Vaihtoehtoisesti vanhempien digiboksien omistajat voivat kokeilla virittää kanavat uudelleen antenni- tai kaapeliverkon kautta.





Asiakkaiden on kuitenkin turha odottaa tilanteesta rahallista hyvitystä. Elisa linjaa asiakasohjeistuksessaan suoraan, ettei kanavien poistuminen suorista lähetyksistä oikeuta määräaikaisen sopimuksen irtisanomiseen tai hinnanalennuksiin, koska MTV:n sisällöt ovat edelleen katsottavissa tallenteiden kautta.

Yhtiö perustelee asiaa myös sillä, että kaapeli-TV-sopimuksen kuukausimaksu koostuu pääasiassa verkon ylläpidosta ja palvelukustannuksista, eikä niinkään yksittäisten kanavien katseluoikeudesta.

MTV kertoo omassa tiedotteessaan, että MTV:n kanavia koskeva tallennuspalvelu Elisa Viihteessä ja Elisan välittämät maksu-tv-kanavat jatkuvat toistaiseksi, mutta mikäli uuteen sopimukseen ei päästä, myös ne päättyvät ensi syksynä.

"Meillä on ollut pitkä ja hyvä yhteistyö Elisan kanssa ja tavoitteemme oli, että se jatkuisi. MTV on yksi Suomen suurimmista kotimaisiin sisältöihin panostavista tekijöistä sekä av-alaa työllistävistä toimijoista. Silti viime vuosina tv-liiketoiminnassa Suomessa voittoa ovat tehneet lähinnä teleoperaattorit", sanoo MTV:n toimitusjohtaja Johannes Leppänen.