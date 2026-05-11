Sensofusionin teknologia ja Elisan infra suojaavat jatkossa rajaa – Droonien havainnointiin uusia työkaluja

Rajavartiolaitos on käynnistänyt uudenlaisen yhteistyön Elisan ja suomalaisen puolustusteknologiayhtiö Sensofusionin kanssa. Kaakkois-Suomessa aloitettava koekäyttö valjastaa siviili-infrastruktuurin ja huipputeknologian luvattomien droonien tunnistamiseen.





Rajavartiolaitos on sopinut Elisa Oyj:n ja Sensofusion Oy:n kanssa droonien havainnointijärjestelmän koekäytöstä, joka keskittyy rajaturvallisuuden kannalta kriittiseen Kaakkois-Suomeen. Hankkeen tavoitteena on parantaa Rajavartiolaitoksen kykyä havaita drooneja painopistealueillaan hyödyntämällä modernia sensoriverkkoa.

Järjestelmä rakentuu Sensofusionin kehittämälle tunnistusteknologialle, joka on sovitettu osaksi Elisan olemassa olevaa digitaalista infrastruktuuria. Koekäytön aikana osapuolet vastaavat omista kustannuksistaan, ja kokeilun on määrä jatkua syyskuun 2026 loppuun saakka.

Rajaturvallisuuden ylläpitäminen vaatii nykyisessä toimintaympäristössä uudenlaisia työkaluja. Droonit ovat vaikeasti havaittavia kohteita, joita mikään yksittäinen järjestelmä ei pysty kattamaan täydellisesti.

"Droonien havainnointi on uudenlainen tehtävä, jota ei ratkaista yhdellä järjestelmällä. On erinomaista, että suomalainen teollisuus kykeni tukemaan nopeasti Rajavartiolaitosta rajaturvallisuuden tehostamisessa", toteaa Rajavartiolaitoksen esikunnan teknillisen osaston osastopäällikkö, kenraalimajuri Jari Tolppanen.

Myös Elisan toimitusjohtaja Topi Manner korostaa datan ja verkkoinfrastruktuurin yhdistämisen tärkeyttä kansallisen turvallisuuden vahvistamisessa.

Nyt alkava yhteistyö on jatkumoa Sensofusionin vahvalle kasvulle kotimaisella puolustusteknologiakentällä. Yhtiö on tunnettu erityisesti Airfence-tuoteperheestään, joka on erikoistunut radiotiedusteluun ja droonien vastatoimiin.

Vasta hiljattain uutisoimme, kuinka Sensofusion osti kotimaisen lentokonevalmistaja Atol Aviationin.





Vaikka Rajavartiolaitoksen nykyinen kokeilu painottuu maahan sijoitettuun sensoriverkkoon, Sensofusionin tavoitteena on saavuttaa "signaalidominanssi" myös ilmasta käsin. Yhtiö on jo aiemmin väläyttänyt mahdollisuutta sijoittaa valvontateknologiaansa miehittämättömiin lentokoneisiin, jotka voisivat pysyä ilmassa jopa 20 tuntia kerrallaan.

Hanke on mielenkiintoinen jatkumo kehitykselle, jossa suomalaiset teleoperaattorit ja siviili-infra integroidaan osaksi huoltovarmuutta ja turvallisuutta. Huhtikuussa uutisoitiin vastaavasta Bittiumin ja Telian hybridiverkkoratkaisusta, jossa Puolustusvoimien kriittinen tiedonsiirto tuotiin osaksi julkista 5G-verkkoa.

Rajavartiolaitoksen ja Elisan yhteistyö vahvistaa tätä trendiä: siviilioperaattoreiden kattava verkko ja mastoinfrastruktuuri tarjoavat valmiin alustan, jota voidaan nopeasti hyödyntää sensoritiedon keräämiseen ja välittämiseen.