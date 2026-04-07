5G sotakäyttöön – Bittium ja Telia rakensivat taistelunkestävän hybridiverkon

Suomalainen puolustusteknologiayhtiö Bittium ja teleoperaattori Telia ovat julkistaneet uudenlaisen hybridiverkkoratkaisun, joka tuo Puolustusvoimien kriittisen tiedonsiirron osaksi julkista 5G-verkkoa. Kyseessä ei ole pelkkä liittymäsopimus, vaan teknisesti monimutkainen integraatio, jossa siviiliverkko valjastetaan sotilastason vaatimuksiin.





Ratkaisun ytimessä on Bittiumin uusi FUSOR-ohjelmistoreititin.

FUSOR ei vaadi toimiakseen Bittiumin omaa reititinrautaa, vaan se voidaan asentaa olemassa olevaan verkkoinfrastruktuuriin ja virtuaalisille alustoille. Tämä tekee verkon laajentamisesta moninkertaisesti halvempaa ja nopeampaa. Ohjelmisto osaa yhdistää Puolustusvoimien omat taktiset verkot, kiinteät valokuituverkot ja kaupalliset 5G-verkot yhdeksi saumattomaksi kokonaisuudeksi.

Yhteistyön myötä siis Telian 5G-verkko on Puolustusvoimien käytössä Bittiumin FUSORin kautta.





Reititin muodostaa dynaamisen MANET-verkon (Mobile Ad-hoc Network), joka valitsee tiedonsiirrolle aina parhaimman reitin. Tiedonsiirto on jatkuvaa muuttuvista tilanteista huolimatta. Esimerkiksi 5G-tukiasema voi vaurioitua, mutta tiedonsiirto jatkuu järjestelmän siirtäessä datan toista kautta.

"Bittium ja Telia ovat todentaneet Puolustusvoimille, miten 5G:llä pystytään täydentämään ja laajentamaan kriittisissä operaatioissa käytettävää verkkoa. Telian 5G-verkon avulla pystytään yhdistämään taktisia verkkoja luotettavasti ja turvallisesti nopeasti muuttuvien tilanteiden edellyttämällä tavalla. Toteutus on jälleen yksi virstanpylväs pitkäjänteisessä yhteistyössä 5G-verkon valjastamiseksi kriittisten operaatioiden tueksi", sanoo Telia Finlandin Mission Critical -yksikön johtaja Jari Collin.

Pääesikunnan johtamisjärjestelmäpäällikkö, kenraalimajuri Jarmo Vähätiitto, painottaa hybridiratkaisun mahdollistavan laajan automatisoinnin ja monikäyttöisyyden.





Bittium ja Telia jatkavat järjestelmän testaamista operatiivisissa olosuhteissa.