Dreame julkaisi L50s Pro Ultra -roboimurin
Kiinalainen Dreame on julkaissut laajan ja hieman sekavahkon robotti-imurien valikoimansa jatkoksi uuden, varsin mielenkiintoisen tuotteen.
Hyvin.. kiinalaisten robotti-imurivalmistajien tyylille uskollisella nimellä paiskattu Dreame L50s Pro Ultra asettuu roboimurien hintaluokassa sarjaan "erittäin kallis, muttei kallein mahdollinen" eli tuotteen julkaisuhetken hinta on Suomessa noin 900 euroa.
Dreame L50s Pro Ultra hinnat:
hinnat päivitetty 8.5.2026
Uutuus osaa väistellä lattialle unohtuneet esteet kameransa ja tekoälyyn pohjautuvan esteiden tunnistuksen perusteella. Ja luonnollisesti robo osaa tyhjentää oman pölysäiliönsä telakasta löytyvään isompaan pölypussiin.
Moppaus toimii sekin kuten yleensä tämän hintaluokan laitteissa, eli telakasta löytyy kaksi isoa vesiastiaa, joilla moppi kostutetaan ja pestään. Toinen vesiastioista kerää sitten likaveden talteen ja pois heitettäväksi.
Isoimpana myyntivalttina Dreame nostaa robosta esiin sen edistynyttä moppausta, jossa robo jatkuvasti tarkkailee moppausveden likaisuutta ja päättelee sen pohjalta, pitäisikö jotain tiettyä kohtaa lattiasta jynssätä vielä aiempaakin tarkemmin.
Dreamen mallistossa L-sarja asettuu toiseksi ylimmälle tuotetasolle ja vastaavasti yli tuhannen euron julkaisuhinnalla esiteltävät X-sarjalaiset menevät ominaisuuksissa L-sarjan ohi - tuorein näistä on maaliskuussa esitelty Dreame X60 Ultra.
Dreame L50s Pro Ultra on jo myynnissä Suomessa, alta löytyvät robon tuoreimmat hinnat:
Dreame L50s Pro Ultra hinnat:
hinnat päivitetty 8.5.2026
KOMMENTOI
Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.