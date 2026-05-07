Tekoäly ei voi enää voittaa Oscaria

Yhdysvaltain elokuva-akatemia (The Academy of Motion Picture Arts and Sciences) on täsmentänyt sääntöjään elokuva-alan himoituimpien palkintojen eli Oscareiden osalta.

Akatemian mukaan tekoälyllä luodut "näyttelijät" eivät voi voittaa näyttelijöille tarkoitettuja Oscar-palkintoja, vaan "näyttelemisen täytyy olla selkeästi ihmisten esittämää".

Lisäksi käsikirjoituksiin lisättiin vastaava täsmennys, eli käsikirjoituksen täytyy olla ihmisen kirjoittama, jotta se voisi päätyä edes ehdolle mihinkään Oscar-gaalan käsikirjoitusten kategoriaan.

Sääntöjen täsmennys on ollut varsin ajankohtainen aihe, sillä tänä vuonna elokuvateattereihin on tulossa ensimmäinen ison budjetin elokuva, jossa päänäyttelijä on kokonaan tekoälyllä luotu.

Val Kilmerin piti esittää kyseisen As Deep as the Grave -leffan pääosaa, mutta hän kuoli ennen elokuvan kuvauksia. Nyt miehestä luotu tekoälyhahmo hoitaa pääosan esittämisen.



Vuonna 2023 Hollywoodin näyttelijät menivät lakkoon, kun he pelkäsivät, että studiot käyttävät jatkossa vain heistä tehtyjä tekoälyversioita tulevissa elokuvissa.