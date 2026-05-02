Myös Apple käyttää tekoälyä käyttöjärjestelmänsä kehitykseen: tukiohjelmaan unohtui paljastava tiedosto
Myös teknologiajätti Apple käyttää tekoälyä käyttöjärjestelmiensä ja ohjelmistojensa kehitykseen. Tämä tuskin tuli sinänsä kenellekään alalla toimivana isona yllätyksenä, mutta suurelle yleisölle kenties jossain määrin.
Asia varmistui tavallaan vahingossa, kun Apple julkaisi huhtikuun 2026 lopulla päivityksen iOS ja visionOS -käyttöjärjstelmissä käytetylle tukisovellukselle (Apple Support app).
Mukaan oli lipsahtanut myös Anthropicin tekoälytyökalulle Claude Codelle tarkoitetut koodin tyyliä ohjaava ohjetiedosto, CLAUDE.MD.
Asian huomasi sosiaalisen median käyttäjä, joka julkaisi (linkki vie X/Twitteriin) kyseisen ohjetiedoston sisällön tilillään.
Apple ilmeisesti huomasi mokansa ja päivitti kyseisen sovelluksen heti seuraavana päivänä, jolloin myös CLAUDE.MD -tiedosto poistettiin julkaistusta versiosta.
Yhtiön kerrotaan siirtyneen laajemminkin Claude Coden käyttöön tuotekehityksessään jo alkuvuodesta 2026.
