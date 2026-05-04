Logitech julkaisi pelinäppäimistön vaihdettavilla kytkimillä ja magneettisilla TMR-antureilla

Logitech tuo myyntiin uuden G512 X -pelinäppäimistön, joka pyrkii yhdistämään analogisten ja mekaanisten kytkinten parhaat puolet modulaariseen rakenteeseen. Uutuus on suunnattu erityisesti pelaajille, jotka haluavat räätälöidä laitteensa osat tarkasti omiin tarpeisiinsa.

Näppäimistön erikoisuus on Dual Swap -teknologia ja 39 magneettista TMR-kytkinalustaa. Näihin alustoihin käyttäjä voi vapaasti vaihtaa joko analogisia tai perinteisiä 3- ja 5-pinnisiä mekaanisia kytkimiä. Näppäimistön mukana toimitetaan valmiiksi yhdeksän analogista Gateron KS-20 -kytkintä kilpailullista pelaamista varten.





Uudenlaisen TMR-anturiteknologian (Tunnel Magneto Resistance) ansiosta näppäimistö tunnistaa painalluksen syvyyden tarkasti.

Tämä mahdollistaa sen, että yhdelle näppäimelle voidaan asettaa kaksi eri toimintoa. Logitechin antaman esimerkin mukaan kevyempi painallus voi saada pelihahmon kyykistymään, kun taas toissijainen, syvempi painallus vie hahmon makuulle.

Ominaisuuden kerrotaan tuovan merkittävää etua erityisesti simulaattoreissa sekä ajo- ja ammuntapeleissä.

Laitteen luvataan tarjoavan huipputason suorituskykyä myös nopeudellaan. Näppäimistön True 8K -teknologia tarkoittaa kaksisuuntaista 8 000 hertsin päivitys- ja raportointinopeutta sekä 0,125 millisekunnin vasteaikaa.

Näppäimistöstä tuodaan markkinoille 75 prosentin ja 98 prosentin kokovaihtoehdot, joista pienemmässä ei ole lainkaan erillistä numeronäppäimistöä. Molemmissa malleissa on kaksi ohjelmoitavaa pyörösäädintä esimerkiksi äänenvoimakkuuden hallintaan sekä yhdysrakenteinen säilytystila vaihto-osille, kuten kytkimille ja työkaluille.

"Koemme pelaajan laitekokonaisuuden siten, että se elää ja kasvaa pelaajan oman kehityksen vanavedessä", kommentoi Logitech G:n toimitusjohtaja Ujesh Desai.

Visuaalista näyttävyyttä laitteeseen tuo läpikuultava, PVD-pinnoitettu valoreunus. RGB-valaistusta voi halutessaan laajentaa erikseen myytävällä rannetuella, joka jatkaa näppäimistön väriteemaa.



Logitech G512 X 75 ja 98 tulevat myyntiin mustana ja valkoisena. Pienemmän mallin suositushinta on 199 euroa ja suuremman 229 euroa. Erikseen myytävät rannetuet maksavat 45 ja 49 euroa.