Rekisteröidy
AfterDawn logo

cPanelissa kriittinen haavoittuvuus

cPanelissa kriittinen haavoittuvuus
Petteri Pyyny

Palvelinten ja virtuaalipalvelinten ylläpitoon tarkoitetusta cPanel-ohjelmistosta on paljastunut kriittinen haavoittuvuus.

Haavoittuvuuden vakavuusaste on 9,8/10 eli se luokitellaan erittäin vakavaksi. Haavoittuvuuden avulla hyökkääjä pystyy saamaan itselleen pääkäyttäjä-tasoiset oikeudet palvelimelle, eli käytännössä tekemään palvelimella mitä tahansa.

Haavoittuvuus CVE-2026-41940 koskettaa kaikkia cPanel WHM -ohjelmiston versioita 110.0.x - 136.0.x.

Suositus on, että ohjelmistoon asennetaan päivitys välittömästi. Päivitys ja sen tarkemmat tiedot ovat saatavilla cPanelin virallisilla sivuilla.

cPanel on yleisesti käytössä etenkin pienempien web hosting-yritysten työkaluna, jonka avulla ne mahdollistavat asiakkailleen heidän omien virtuaalipalvelintensa ylläpidon.

KOMMENTOI

Haluatko kommentoida tätä artikkelia?
Kirjaudu sisään tai Luo uusi käyttäjätunnus.

Seuraa! Kirjekuoren symboli
Uutiskirje
 Threadsin logo
Threads
 Blueskyn logo
Bluesky
 Mastodonin logo
Mastodon
Sulje palkki