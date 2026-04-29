Starshipin ja Woltin autonomiset kuljetusrobotit Jyväskylään – robotit kuljettavat ravintola-annoksia

Paikallisen kaupan alusta Wolt ja virolaislähtöinen Starship Technologies tuovat autonomiset kuljetusrobotit Jyväskylään keskiviikosta 29. huhtikuuta 2026 alkaen.

Kyseessä on merkittävä laajennus, sillä ensimmäistä kertaa kaupungissa on mahdollista tilata nimenomaan ravintola-annoksia robotin kuljettamana.





Jyväskylä on järjestyksessään kolmas kaupunki Suomessa, jossa Woltin ja Starshipin yhteiset robotit aloittavat liikennöinnin. Kaksikon yhteistyö käynnistyi alkujaan helmikuussa 2025, jolloin ensimmäiset robotit otettiin Woltin käyttöön Espoon Niittykummussa ja Leppävaarassa sekä Lahdessa.

Vaikka ravintolaruoan toimitus on Woltin alustalla uudempi askel, Starshipin robotit ovat suomalaisille jo entuudestaan erittäin tuttuja S-ryhmän laajojen robottitoimitusten myötä, jolla ne ovat olleet laajasti käytössä ympäri Suomen jo pidempään.

Toiminta käynnistyy Jyväskylän keskustan alueella noin kahdellakymmenellä robotilla, jotka kuljettavat tilauksia noin 2–3 kilometrin säteellä.

Aloitusvaiheessa mukana on 16 ravintolaa ja kaksi kauppaa, mukaan lukien toimijoita kuten Shalimar, Bistro 11 ja Wolt Market. Woltin robottioperaatioista vastaavan asiantuntijan Patricia Nsombon mukaan Jyväskylä soveltuu erinomaisesti robottitoimituksiin tiiviin keskusta-alueensa ja lyhyiden välimatkojensa ansiosta. Robotit täydentävät perinteistä kuljetusverkostoa erityisesti lyhyillä matkoilla ja tarjoavat asiakkaille uudenlaisen tavan vastaanottaa tilauksia.





Asiakkaat voivat seurata tilauksensa etenemistä reaaliajassa Wolt-sovelluksesta ja avata robotin kannen suoraan puhelimellaan sen saavuttua perille.

Starship Technologiesin toimitusjohtaja ja toinen perustaja Ahti Heinla toteaa, että yhteistyö mahdollistaa palvelun tuomisen yhä useamman suomalaisen ulottuville samalla kun se tuo iloa ihmisten arkeen.





Teknisesti laitteet ovat edistyksellisiä. Ne hyödyntävät 12 kameraa, ultraäänisensoreita, tutkaa ja GPS-teknologiaa navigointiin ja ympäristön hahmottamiseen. Robotit ovat 99-prosenttisesti autonomisia, mutta etänä toimiva ihminen voi tarvittaessa ottaa ohjauksen haltuunsa milloin tahansa.