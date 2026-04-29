Elektroniikkakaupan myllerrys kiihtyy – Power nappaa jälleen yhden Gigantti-myymälän
Elektroniikkakaupan ketjuvaihdokset saavat jatkoa, kun Power ilmoitti laajentavansa verkostoaan Pohjois-Savoon.
Iisalmessa 15 vuotta toiminut Gigantti-myymälä siirtyy Power-brändin alle 1. toukokuuta 2026 alkaen.
Kyseessä on Duka Oy:n omistama kauppiasvetoinen liike, jonka vuosittainen liikevaihto on noin 4,9 miljoonaa euroa.
Muutos on suoraa jatkoa aiemmin tänä keväänä nähdylle kehitykselle, jossa kuusi muuta Gigantin kauppiasmyymälää Etelä-Suomessa ilmoitti loikkaavansa Powerin leiriin.
Power Finlandin toimitusjohtaja Juha-Mikko Saviluodon mukaan Iisalmen myymälän liittyminen Power-perheeseen on osa ketjun pitkäjänteistä kasvustrategiaa, jossa omien ja kauppiasvetoisten myymälöiden yhdistelmä on keskeisessä roolissa.
Vaikka brändi vaihtuu, myymälä jatkaa toimintaansa kauppiasvetoisena ja nykyinen kymmenen hengen henkilöstö säilyy ennallaan. Myymäläpäällikkö Marja Juntusen mukaan tutut kasvot pysyvät tiskillä, vaikka taustajärjestelmät ja myymälän värit vaihtuvatkin.
Kuluttajalle muutos näkyy välittömästi uudistuneena ilmeenä ja Powerin lupauksena aiempaa laajemmasta tuotevalikoimasta.
Iisalmelaisten asiakkaiden on kuitenkin syytä huomioida aiemmista ketjuvaihdoksista tuttu käytäntö: ennen toukokuun alkua Gigantista ostettujen laitteiden takuu- ja huoltoasiat hoituvat jatkossakin Gigantin kautta.
Tämä tarkoittaa, että vanhoissa reklamaatio- tai takuutapauksissa asiakkaan on oltava yhteydessä Gigantin asiakaspalveluun tai vierailtava toisen paikkakunnan Gigantti-myymälässä.
Iisalmen myymälän brändinmuutos käynnistyy virallisesti vappuna, ja ovet avataan uuden nimen alla keskiviikkona 6. toukokuuta.
Varsinaisia virallisia avajaisia tarjouskampanjoineen on suunniteltu vietettäväksi perjantaina 15. toukokuuta.
Muutoksen myötä Power vahvistaa merkittävästi jalansijaansa alueilla, joilla se ei ole aiemmin ollut fyysisesti läsnä, samalla kun Gigantti menettää lyhyessä ajassa jo seitsemännen kauppiasvetoisen myymälänsä pääkilpailijalleen.
