Kivra lopettaa Suomessa, asiakkaat myytiin Postille

Petteri Pyyny

Digipostipalveluita tarjoava ruotsalainen Kivra vetäytyy Suomesta.

Yhtiö on päättänyt myydä Suomen digipostipalvelut Postille. Käytännössä Kivran Suomen asiakkaat siirretään Postin asiakkaiksi ja tulevina kuukausina Kivran postit ohjataan tulemaan osaksi Postin OmaPosti-palvelua.

Posti ei kerro vielä muutoksen tarkempaa aikataulua, eli sitä, milloin Kivraan saapuvat digipostit siirtyvätkit OmaPostissa luettaviksi. Yhtiö kuitenkin lupaa tiedottaa muutoksista hyvissä ajoin etukäteen.

Ruotsissa Kivra on saavuttanut itselleen selkeän markkinajohtajan aseman, sillä sen digipostipalveluilla on Ruotsissa yli 6 miljoonaa asiakasta.

Suomessa yhtiö on hankkinut asiakkaita etenkin erilaisilla yhteistyökuvioilla, kuten sillä, että lippukauppa Tiketistä ostetut liput on saanut itselleen ilman toimituskuluja, jos ne on tilannut Kivran digipostilaatikkoon.

