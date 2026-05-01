YouTuben kuva kuvassa -tila tulee myös ilmaiskäyttäjien käyttöön

Google laajentaa YouTuben kuva kuvassa -toiminnon eli PiP-tilan kaikkien käyttäjien saataville maailmanlaajuisesti. Ominaisuus on ollut olemassa jo vuosia, mutta sen käyttö on tähän asti ollut rajattua: aiemmin se on toiminut vain amerikkalaisille käyttäjille - tai muualla maailmassa maksullisen YouTube Premium -tilauksen kautta.

Nyt kuva kuvassa -toiminto tulee käyttöön automaattisesti kaikille YouTuben käyttäjille, kaikissa maissa - siis myös YouTuben ilmaisversiota käyttäville. Yhtiön mukaan toiminto tuodaan käyttöön vaiheittain, "tulevien kuukausien aikana".

Muutos ei kuitenkaan tee PiP-tilasta täysin samanlaista kaikille, vaan saatavilla olevat ominaisuudet riippuvat jatkossakin tilausmuodosta. Ilmaiskäyttäjät ja Premium Lite -tilaajat saavat käyttöönsä kuva kuvassa -toiminnon "pitkän muodon", ei-musiikkisisällön katseluun. Tämä kattaa esimerkiksi vlogit, dokumentit, pidemmät videot ja muut ei-musiikkipainotteiset sisällöt, mutta ei musiikkivideoita tai musiikin kuuntelua taustalla. Myöskään YouTube Shorts -lyhytvideoita ei voi käyttää PiP-tilassa.



Täyden hyödyn kuva kuvassa -tilasta saavat jatkossakin maksavat Premium-tilaajat. He voivat käyttää PiP-tilaa kaikenlaisten videoiden, myös musiikkivideoiden katseluun, jolloin esimerkiksi musiikkivideo tai soittolista voi jatkua taustalla, vaikka käyttäjä siirtyisi puhelimellaan muihin sovelluksiin.

Kuva kuvassa -tilan käyttöönotto on teknisesti yksinkertaista. Käyttäjän tarvitsee vain aloittaa videon katselu YouTube-sovelluksessa ja poistua sitten sovelluksesta esimerkiksi pyyhkäisemällä aloitusnäytölle tai painamalla kotipainiketta. Tämän jälkeen video jatkaa toistoa pienenä kelluvana ikkunana näytön reunassa. Ikkunan kokoa voi muuttaa ja sitä voi siirtää ruudulla. Pienoisikkunasta löytyvät myös toistonhallinnan painikkeet, ja siitä voi palata takaisin koko näytön YouTube-sovellukseen.

PiP-tila mahdollistaa siis esimerkiksi sen, että käyttäjä voi jatkaa pitkän videon seuraamista samalla, kun hän lukee sähköposteja, selaa verkkoa tai käyttää viestisovelluksia.

Toiminto tulee saataville sekä Android- että iOS-laitteille.