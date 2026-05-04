Lego julkaisi Sega Mega Drive -setin

Lego jatkaa retronälkäisen asiakaskunnan kosiskelua.

Yhtiöhän julkaisi kuusi vuotta sitten Lego-version Nintendon NES-konsolista ja nyt ollaan pitkälti samoilla linjoilla, mutta toisen japanilaisen firman kimpassa.

Lego ja Sega julkaisivat vapun alla 1990-luvun hittikonsoliin Sega Mega Driveen pohjautuvan Lego-setin.

Mielenkiintoisena yksityiskohtana 479-osaisesta paketista mainittakoon, että sen mukana toimitetaan kokoamisohjeet sekä eurooppalaiselle Sega Mega Drivelle että sen amerikkalaiselle kaksossiskolleen, Sega Genesikselle. Mega Driveähän siis myytiin Yhdysvalloissa Genesis-nimellä, vaikka se Euroopassa ja Japanissa Mega Driven nimellä kulkikin koko elinkaarensa ajan.



Tällä kertaa lompakkokaan ei köyhdy aivan valtavasti, sillä Lego-konsoli maksaa Legon suomalaisessa verkkokaupassa vain 44,95 euroa. Koottu Lego-versio Mega Drivesta on koottuna 4 cm korkea, 16 cm leveä ja 12 cm syvä.

Konsolin lisäksi kokonaisuuteen kuuluu Sonic the Hedgehog -pelikasetti ja kaksi Mega Driven Lego-ohjainta.

Kokonaisuus on ennakkotilattavissa jo nyt ja toimitukset alkavat 1. kesäkuuta.

Sega Mega Drive jäi viimeiseksi valtavaa suosiota nauttineeksi Segan pelikonsoliksi. Sen jälkeen alkoivat yhtiön vaikeudet - jotka olivat osittain yhtiön omien toimien aiheuttamia.

Yhtiö julkaisi vielä historiansa aikana kaksi varsinaista pelikonsolia, Sega Saturnin ja Sega Dreamcastin. Niistä etenkin Dreamcastille on kehittynyt vuosikymmenten saatossa kulttimaine loistavana pelikonsolina, mutta yhtiön talouden ne tuhosivat lopulta lähes täydellisesti. Dreamcastin jälkeen yhtiö luopui kokonaan omien konsoleiden kehittämisestä.