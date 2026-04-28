Notepad++ saapui vihdoin macOS:lle

Nykypäivänä tietokoneen käyttöjärjestelmästä toiseen hyppääminen alkaa olemaan jo kohtuullisen kivuton prosessi, sillä graafiset käyttöliittymät ovat mukautuneet vuosikymmenten mittaan hyvin pitkälti toistensa kaltaisiksi.

Mutta toisinaan isoimman "kitkan" toiseen käyttöjärjestelmään siirtymisessä aiheuttaakin se, että samalla pitäisi luopua työkaluista, joiden kanssa on tehnyt töitä jopa vuosikymmenten ajan. Läheskään kaikki ohjelmat kun eivät ole vieläkään saatavilla jokaiselle yleisimmälle käyttöjärjestelmälle.

Yksi tällainen, hyvin rakastettu pieni ohjelma on avoimen lähdekoodin tekstieditori Notepad++, jolla on jo jonkinlainen kulttiasema Windows-käyttäjien keskuudessa.

Se nimettiin useaan otteeseen 2010-luvulla maailman eniten käytetyksi tekstieditoriksi, vaikka se on saatavilla vain ja ainoastaan Windowsille.

Mutta nyt ohjelmasta on julkaistu myös täysin natiivi versio macOS:lle.

Notepad++ for Mac on tehty Applen parhaiten ohjelmointikäytäntöjen mukaan, eli se noudattaa macOS:n käyttöliittymästandardeja ja muita Apple-maailman lainalaisuuksia hyvin kuuliaisesti. Samalla kuitenkin sen varsinainen editoriosa on täsmälleen sama kuin Windows-versiossakin.



Ohjelma tukee sekä Intel- että Apple Silicon -pohjaisia Mac-tietokoneita. Tuki laajennuksille on vielä työn alla, joten aivan täydellinen porttaus ei vielä ole.

Kiinnostuneet voivat ladata ohjelman sen virallisilta kotisivuilta:

Notepad++ for Mac

...ja toki, Macille on vuori loistavia tekstieditoreita jo ennestäänkin. Mutta täsmälleen saman editorin saaminen myös Mac-maailmaan madaltaa eittämättä kynnystä hypätä Windows-leiristä Mac-maailmaan, ainakin pienelle osalle käyttäjiä.