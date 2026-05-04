Legendaarinen Ask Jeeves -hakukone lakkautettiin

Legendaarinen internetin alkuaikojen yksi tunnetuimmista hakukoneista, Ask.com, entinen Ask Jeeves, on suljettu pysyvästi 1. toukokuuta 2026.

Sulkemisen ajoitus oli sikäli surullinen, että hakukone olisi täyttänyt kesällä 30 vuotta: se avattiin alunperin 3.6.1996.

Hakukoneen omistaja, useita nettibrändejä hallinnoiva IAC kertoi vetäytyvänsä kokonaan hakuliiketoiminnasta ja perusteli ratkaisua strategian tarkentamisella. Ask.comin etusivulla julkaistussa jäähyväisviestissä yhtiö kiittää palvelua rakentaneita insinöörejä ja suunnittelijoita sekä miljoonia käyttäjiä, jotka kääntyivät palvelun puoleen etsiessään vastauksia vuosikymmenten ajan.

Ask Jeeves syntyi 1990-luvun puolivälissä hyvin erilaiseen nettiin. Googlea ei vielä ollut olemassakaan ja sen aikainen jättiläinen Yahoo keskittyi ennenkaikkea verkkosivujen hakemistoonsa. Hakukoneita toki oli tarjolla jo tuolloin, mutta Ask Jeeves toi mukanaan nerokkaan, erilaisen lähestymistavan: käyttäjän ei tarvinnut kirjoittaa pelkkiä hakusanoja, vaan palvelun ideanakin oli, että siltä kysytään kokonaisia kysymyksiä, luonnollisella kielellä. Tähän liittyi kiinteästi myös palvelun maskotti, hovimestaria muistuttava Jeeves, joka siis "tiesi kaiken", aivan kuten kirjoista tuttu kaimansakin.



Vuosituhannen taitteen dotcom-buumin aikana Ask Jeeves ehti listautua pörssiin ja osti samoihin aikoihin myös kilpailijansa Exciten. Mutta lopulta vuosituhannen alussa alkanut Googlen hakukoneen rakettimainen kasvu kutisti Ask Jeevesin ja muut kilpailijat marginaalisen pieniksi tekijöiksi.

Vuonna 2005 Ask Jeeves siirtyi IAC:n omistukseen, ja jo seuraavana vuonna brändiä alettiin muokata: hovimestarihahmo jätettiin syrjään ja palvelu nimettiin uudelleen Ask.comiksi. Tavoitteena oli modernisoida imagoa ja asemoitua suoraviivaisempana, perinteisten hakukoneiden kaltaisena palveluna. Mutta muutos ei koskaan onnistunut: Ask.com ei noussut StatCounterin viiden suosituimman hakusivuston listalle kertaakaan vuoden 2009 jälkeen.

Sinänsä Ask Jeevesin perintö on palannut takaisin nettiin, generatiivisen tekoälyn nousun myötä: 20 vuoden ajan opimme naputtamaan Googleen yksinkertaisia hakusanoja, mutta nyt käyttäjät ovat taas alkaneet enenevissä määrin hakemaan verkosta ChatGPT:n ja Googlen tekoälytilan kautta - kuvaamalla haettavaa asiaa jälleen luonnollisella kielellä ja keskusteluilla.