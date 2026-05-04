Instagramiin iso muutos: sisältöä varastavat tilit tulevat kärsimään
Metan omistama Instagram on kertonut merkittävästä muutoksesta palvelun algoritmissa.
Yhtiö otti jo pari vuotta sitten käyttöön algoritmin, joka laski merkittävästi sellaisten käyttäjätilien näkyvyyttä Instagramissa, jotka lähinnä julkaisevat muiden aiemmin julkaisemia videoita oman tilinsä kautta.
Nyt vastaava käytäntö tulee voimaan myös kuvien osalta. Eli erilaiset muiden tekemiä meemejä, infograafeja, muiden käyttäjien kuvaamia maisemakuvia ja vastaavaa sisältöä omilla tileillään levittävät tilit pitkälti katoavat näkymättömiin Instagramissa.
Yhtiön mukaan tavoitteena on antaa näkyvyyttä nimenomaan alkuperäistä, omaa sisältöä jakaville tileille - ja osa tätä muutosta on tietysti kolikon toinen puoli, eli muiden tekemää sisältöä levittävien tilien näkyvyyden vähentäminen.
