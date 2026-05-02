Tekoälyn käyttö maksaa nyt enemmän kuin työntekijöiden palkkaaminen

Monelle (etenkin teknologia-alan) suuryritykselle tekoälyn houkuttelevuus on ollut hyvin selkeä jo vuoden, parin ajan: tekoälyllä voidaan yksinkertaisesti korvata ihmistyötä ja näin ollen vähentää työvoimakustannuksia.

Mutta talvella 2025-2026 tapahtui tapahtui megaluokan muutos tekoälyn käytössä, kun ns. tekoälyagentit kehittyivät erittäin kyvykkäiksi ja hyödyllisiksi.

Muutoksen jälkeen etenkin ohjelmoinnissa, agenttipohjaisista tekoälytyökaluista on tullut oikeastikin päteviä työssään ja niitä ei juurikaan enää vähätellä ohjelmointialalla millään tavalla. Päinvastoin, niistä on tullut kiinteä osa nykyaikaista ohjelmistokehitystä.

Tekoälyagenteissa on vain yksi pieni ongelma: ne kuluttavat tekoälyresursseja aivan eri sfääreissä kuin aiemmin käytetyt tavat hyödyntää tekoälyä työn osana.

Tästä on seurannut se, että yhtäkkiä tekoälyresursseja tarjoavat firmat ovat huomanneet, että aiemmin käytössä ollut kiinteään kuukausilaskutukseen pohjautuva hinnoittelumalli on täysin kestämätön tekoälyfirmojen itsensä kannalta.



Ja tekoälystä onkin tullut aivan viime viikkoina merkittävästi aiempaa kalliimpaa. Tämä puree etenkin ohjelmoijiin, jotka ovat oppineet käyttämään tekoälyä agenttisesti - nyt käyttörajat paukkuvat vastaan helposti jo yhden työpäivän aikana ja kustannukset karkaavat käsistä.

Nyt tilanne on tullut siihen pisteeseen, että jopa Nvidian pomo myöntää, että tekoälyn käyttö alkaa olemaan tietyissä tapauksissa kalliimpaa kuin ihmisen palkkaaminen kyseistä tehtävää tekemään.

Toki analogia on sinänsä yksinkertaistettu, sillä tekoälytyökalut, etenkin ohjelmointityössä, ovat ohjelmistokehittäjien tuottavuutta parantavia työkaluja. Jos yksittäisen ohjelmoijan tuottavuus kasvaa tekoälyn avulla enemmän kuin tuplaksi, ei yhden ihmisen palkkaaminen tekoälykustannusten sijaan vielä saavuta samaa tuottavuuden nousua.

Mutta kustannukset ovat kuitenkin vahvasti kasvussa: vielä viime vuonna 200 dollaria kuukaudessa maksava lisenssi tekoälytyökaluun riitti ohjelmoijalle mainiosti työkaluksi. Nyt taas kustannukset näyttävät kohoavan helposti tuhansiin euroihin kuukaudessa: esimerkiksi Uberin teknologiajohtaja kertoi hiljattain miten yhtiö on kuluttanut jo kevään aikana koko vuoden tekoälyyn varaamansa budjetin.