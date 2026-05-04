Vanhin tunnettu DOS-käyttöjärjestelmän versio löydettiin - ja julkaistiin avoimena lähdekoodina

Microsoft on viimeisen vuosikymmenen aikana pöyhinyt historiaansa ja julkaissut avoimena lähdekoodina yhtiön alkuvuosien tärkeimpiä tuotteita.

Aiemmin jätti on julkaissut avoimena lähdekoodina mm. vuonna 1988 julkaistun, IBM:n kanssa yhteistyössä kehitetyn MS-DOS 4:n sekä yhtiön aivan ensimmäisen tuotteen, Altair BASICin.

Nyt yhtiö on julkaissut sellaisen version DOS-käyttöjärjestelmästään, joka antaa vilauksen tapahtumista, joista lopulta syntyi Microsoftin imperiumiksi kasvattanut MS-DOS -käyttöjärjestelmä.

Microsofthan oli 1970- ja 1980-lukujen taitteessa vielä varsin pieni teknologiatalo. Se oli kuitenkin onnistunut solmimaan sopimuksen jättimäisen IBM:n kanssa siitä, että yhtiö toimittaisi pian julkaistavaan IBM:n 8086-prosessoria käyttämään täysin uuteen Personal Computer -konseptiin käyttöjärjestelmän.



Microsoftilla ei vain ollut sellaista käyttöjärjestelmää olemassakaan.

Mutta toisella softatalolla oli: Tim Paterson oli kehittänyt 86-DOS -käyttöjärjestelmän (aiemmalta nimeltään QDOS), joka toimi jo 8086-suorittimen päällä, joskin eri kokoonpanossa kuin mitä IBM tulisi myöhemmin julkaisemaan.

Microsoft solmi käyttöjärjestelmästä lisenssisopimuksen ja palkkasi Patersonin Microsoftille jatkokehittämään käyttöjärjestelmän valmiiksi IBM:ää varten.

Tuosta käyttöjärjestelmästä syntyi lopulta IBM:n käyttöön PC-DOS, joka julkaistiin samaan aikaan IBM PC 5150 -tietokoneen julkaisun yhteydessä. Microsoft piti itsellään oikeuden myydä samaa käyttöjärjestelmää muille valmistajille, mutta eri nimellä: joka oli tietysti MS-DOS.

Ja nimenomaan tähän taitekohtaan kytkeytyvät Microsoftin tällä kertaa avoimena lähdekoodina julkaisemat historian sivut.

GitHubiin on julkaistu avoimen lähdekoodin MIT-lisenssillä Tim Patersonin työstämiä kehitysversioita 86-DOS:sta sekä mm. PC-DOS:n v1.00 kernel. Mukana on myös mm. CHKDSK -ohjelman varhainen versio - kyseinen ohjelmahan on edelleenkin Windows 11:n mukana ja sitä käytetään kiintolevyjen eheyden varmistamiseen ja korjaamiseen.

Nyt julkaistuja tiedostoja ei ollut enää olemassa missään digitaalisessa muodossa, vaan ne löydettiin tulosteina, jotka on sitten skannattu ja luettu kuvantunnistuksen läpi takaisin digitaaliseen muotoon. Myös nuo tulosteet löytyvät PDF-muodossa tiedostojen joukosta.

Kiinnostuneet voivat tonkia historiaa täällä:

"Paterson Listings" GitHubissa