Suomeen nousee lisää tekoälykapasiteettia – Microsoft käynnistää datakeskustensa toisen vaiheen

Microsoft on vahvistanut tekevänsä päätöksen Espooseen, Kirkkonummelle ja Vihtiin sijoittuvan datakeskusalueen toisen vaiheen rakentamisesta.

Päätös tarkoittaa, että hanke etenee alkuperäisen suunnitelman mukaisesti ja toisen vaiheen rakennustyöt on tavoitteena käynnistää jo kuluvan vuoden 2026 aikana. Microsoftin mukaan investointi on vastaus Suomessa edelleen jatkuvasti kasvavaan pilvi- ja tekoälypalveluiden kysyntään.





Hanke on edennyt vaiheittain siitä asti, kun Microsoft ja Fortum julkistivat yhteistyönsä maaliskuussa 2022. Ensimmäisen vaiheen rakennustyöt aloitettiin loppuvuodesta 2024, ja niiden odotetaan valmistuvan vuodenvaihteen 2026–2027 tienoilla.

Nyt vahvistettu toinen vaihe on saanut jo rakennusluvat kaikille kolmelle kampukselle.

Microsoft Oy:n toimitusjohtaja Teemu Vidgrén korostaa, että datakeskusalue on keskeinen osa Suomen digitaalista infrastruktuuria, joka mahdollistaa tietojen turvallisen säilyttämisen ja käsittelyn kotimaassa samalla kun se vahvistaa digitaalista resilienssiä ja tukee tekoälyn laajamittaista käyttöönottoa.

Yksi hankkeen merkittävimmistä teknisistä ja ekologisista puolista on Fortumin ja Microsoftin yhteistyö hukkalämmön talteenotossa.

Kun datakeskusalue on täydessä laajuudessaan valmis, sen tuottaman hukkalämmön arvioidaan kattavan noin 40 prosenttia Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen kaukolämpöverkon tarpeesta.

Tämä tarkoittaa noin 400 000 tonnin vuotuista vähennystä hiilidioksidipäästöissä.





Microsoft on myös sitoutunut kattamaan sähkönkulutuksensa sataprosenttisesti hiilivapaalla energialla, mikä on edistänyt uuden uusiutuvan energian tuotantokapasiteetin rakentamista Suomeen yli 200 megawatin sähkönostosopimusten kautta.

Rakennustyöt ovat myös paikallisesti merkittävä työllistäjä.

Tällä hetkellä hanke työllistää yli 3 500 henkilöä, mutta kesäkuuhun 2026 mennessä luvun arvioidaan nousevan 4 500 henkilöön.

Rakentamisen huipun aikana työntekijöitä arvioidaan olevan peräti 7 500.

Valmistuttuaan jokainen datakeskusrakennus työllistää noin 50 henkilöä operatiivisissa tehtävissä. Osaavan työvoiman varmistamiseksi Microsoft on tehnyt yhteistyötä Luksian ja Omnian ammatillisten oppilaitosten kanssa Datakeskusakatemia-ohjelmassa, joka tarjoaa opiskelijoille käytännön harjoittelua ja valmiuksia työskennellä alan tehtävissä.

Suomalaisille kuluttajille ja organisaatioille uusi datakeskusalue lupaa paitsi mahdollisuuden säilyttää data Suomessa, myös erittäin alhaisen vasteajan pilvipalveluille.

Tämä on kriittistä erityisesti reaaliaikaisia vasteita vaativissa tekoälysovelluksissa ja muissa viiveherkissä digitaalisissa palveluissa.





Microsoftin mukaan hanke on suurin yksittäinen yritysinvestointi esimerkiksi Vihdin historiassa, ja sen merkitys kunnan kehitykselle on huomattava. Ensimmäisen vaiheen käyttöönoton valmistelu alkaa rakennustöiden valmistumisen jälkeen, ja tarkemmasta aikataulusta tiedotetaan myöhemmin.