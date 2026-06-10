Google TV Streamer sai Thread 1.4 -tuen – uusi päivitys helpottaa älylaitteiden käyttöönottoa QR-koodilla

Google on aloittanut vuoden 2026 ensimmäisen järjestelmäpäivityksen jakelun Google TV Streamer -medialaitteelleen.

Laitteen edellinen päivitys ilmestyi viime vuoden lokakuussa. Nyt julkaistu päivitys kantaa versionumeroa UTTK.260317.003, ja se on kooltaan 219 megatavua. Päivitys tuo mukanaan huhtikuun 2026 tietoturvakorjaukset sekä yleisiä virheenkorjauksia ja suorituskykyparannuksia.

9to5Google-sivuston mukaan päivityksen merkittävin uudistus liittyy kuitenkin älykotitoimintoihin, sillä se tuo mukanaan tuen Thread 1.4 -standardille. Uusi standardiversio tekee laitteesta entistä kyvykkäämmän ja luotettavamman pohjan kodin muille älylaitteille.





Näkyvin muutos Thread 1.4 -tuen myötä on mahdollisuus jakaa älykotiverkon tunnukset suoraan television ruudulta. Laitteen asetuksiin ilmestyy uusi valinta, joka on suomenkielisessä käyttöliittymässä nimetty muotoon "Jaa Thread-verkon kirjautumistiedot".

Toimintoa painamalla ruudulle aukeaa QR-koodi, jonka avulla uudet yhteensopivat älylaitteet voi liittää osaksi olemassa olevaa Thread-verkkoa helposti oman puhelimen sovelluksella skannaamalla.

Turvallisuuden varmistamiseksi koodin avaaminen vaatii käyttäjältä henkilöllisyyden vahvistamista joko PIN-koodilla tai puhelimeen tulevalla vahvistuspyynnöllä.

Pinnan alla Thread 1.4 tuo mukanaan myös muita parannuksia, kuten standardoidun tavan yhdistää laitteet pilvipohjaisiin palveluihin reitittimen kautta, mahdollisuuden käyttää Ethernet- ja Wi-Fi-yhteyksiä rinnakkain Thread-verkon kanssa sekä entistä paremmat työkalut vianmääritykseen.

Päivityksen vyörytys on jo alkanut, ja sen voi ladata omalle laitteelleen suunnistamalla laitteen järjestelmäasetuksista päivitysten osioon.

Google TV Streamerin hinta Suomessa on 119 euroa.





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