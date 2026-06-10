Firefoxin ilmainen VPN sai kovan kesäedun ja Suomi-palvelimet, mutta itse ominaisuutta joudutaan täällä vielä odottamaan

Mozilla on tiedottanut kesäpäivityksestä Firefox-selaimen sisäänrakennettuun ilmaiseen VPN-ominaisuuteen. Alun perin aiemmin tänä vuonna esitelty suojatoiminto muuttuu kesän ajaksi täysin rajattomaksi, ja samalla palvelun maavalikoima laajenee. Suomessa tosin ominaisuus ei ole vielä käytettävissä.

Elokuun 31. päivään saakka Firefoxin ilmaisen VPN:n tavallisesti voimassa oleva 50 gigatavun kuukausittainen datakatto poistuu kokonaan. Tarjolla on 28 eri maasijaintia, joiden kautta oman selausliikenteen voi kierrättää. Palvelinsijaintien listalle on tuotu myös Suomi, minkä lisäksi mukana ovat muun muassa naapurimaat Ruotsi ja Norja.

Rajoitukseton kesäetu ja Suomi-palvelimet ovat kuitenkin suomalaisille laiha lohtu, sillä Mozilla rajoittaa edelleen itse ominaisuuden saatavuutta. Toukokuussa julkaistun päivityksen mukaan Firefoxin ilmainen sisäänrakennettu VPN on tuotu vasta Yhdysvalloissa, Iso-Britanniassa, Ranskassa, Saksassa ja Kanadassa asuville käyttäjille.



Suomen löytyminen maalistalta tarkoittaakin vain sitä, että esimerkiksi saksalainen tai yhdysvaltalainen Firefox-käyttäjä voi halutessaan kierrättää liikenteensä Suomen kautta, mutta suomalaisen käyttäjän selaimessa koko VPN-painiketta ei vielä näy.

Tekniseltä toteutukseltaan Firefoxin sisäänrakennettu VPN on selaintason välityspalvelin, jonka verkkoinfrastruktuurista vastaa Fastly. Se toimii suoraan selaimesta yhdellä klikkauksella ilman erillisiä ladattavia sovelluksia tai lisäosia. Toiminto korvaa käyttäjän oman IP-osoitteen proxy-palvelimen osoitteella, mikä vaikeuttaa käyttäjän sijainnin seuraamista ja suojaa selaamista esimerkiksi hotellien tai kahviloiden julkisissa Wi-Fi-verkoissa. Kyseessä on nimenomaan selaintason suojaus, eli se ei salaa laitteen muiden sovellusten internet-liikennettä samaan tapaan kuin perinteiset VPN-palvelut.

Mozilla vakuuttaa, että se ei kerää tai myy eteenpäin käyttäjiensä tietoja. Ilmaisversiolla houkutellaankin käyttäjiä yhtiön maksullisen Mozilla VPN -palvelun pariin, joka tarjoaa rajoittamattoman datan ja täyden laitetason suojauksen noin kymmenen euron kuukausihinnalla.

Kesäkampanjan päätyttyä syyskuun alussa Firefoxin sisäinen VPN palaa takaisin normaaliin 50 gigatavun kuukausirajoitukseensa. Mozilla on luvannut laajentaa ilmaisen VPN-toiminnon saatavuutta uusiin maihin tulevien selainversioiden myötä, mutta tarkkaa aikataulua Suomen julkaisulle ei ole vielä annettu.