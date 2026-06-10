Euroopan komissio: Metalla on 5 päivää aikaa sallia kilpaileville tekoälyille pääsy WhatsAppiin

Euroopan komissio on antanut teknologiajätti Metalle tiukan määräyksen palauttaa kilpailevien yleiskäyttöisten tekoälyapurien maksuton pääsy WhatsAppiin.

Kyseessä on järeä viranomaistoimi, sillä komissio on asettanut Metalle vaatimusten täyttämiseen vain viiden työpäivän määräajan. Päätöksellä pyritään estämään vakava ja peruuttamaton haitta nopeasti kasvavilla tekoälymarkkinoilla siksi aikaa, kun komission varsinainen kilpailuoikeudellinen tutkinta on kesken.

Komission mukaan Metalla on ollut määräävä markkina-asema Euroopan talousalueen kuluttajaviestintäsovelluksissa vähintään vuoden 2023 alusta lähtien, ja yhtiön katsotaan käyttäneen tätä asemaansa väärin.

Kiista juontaa juurensa lokakuuhun 2025, jolloin Meta muutti menettelytapojaan ja esti ulkopuolisten tekoälyjen pääsyn WhatsApp for Business -rajapintaan, jolloin sovelluksessa oli käytettävissä vain yhtiön oma Meta AI. Keväällä 2026 Meta salli ulkopuoliset toimijat takaisin, mutta alkoi veloittaa palvelusta maksua, jonka komissio arvioi johtavan käytännössä samaan lopputulokseen eli kilpailijoiden täyteen kieltämiseen.

Nyt annetulla välitoimipäätöksellä Meta velvoitetaan palauttamaan ulkopuolisten tekoälyapurien pääsy palveluun täysin samoin ehdoin ja veloituksetta kuin ennen lokakuun 2025 rajoituksia.





Mikäli Meta ei noudata annettua viiden päivän määräaikaa, sitä uhkaavat massiiviset taloudelliset seuraukset. Komissio voi määrätä yhtiölle sakon, joka on enintään kymmenen prosenttia sen edellisen tilikauden kokonaisliikevaihdosta.

Tämän lisäksi noudattamista voidaan vauhdittaa päiväkohtaisilla uhkasakoilla, jotka voivat nousta viiteen prosenttiin yhtiön keskimääräisestä päivittäisestä liikevaihdosta.

"Vaadimme tänään Metaa palauttamaan kilpailevien tekoälyapurien pääsyn WhatsAppiin siksi ajaksi kun selvitämme, voivatko Metan asettamat rajoitukset rikkoa EU:n kilpailusääntöjä. Nopeasti kehittyvillä markkinoilla kilpailu voi kärsiä jo kauan ennen kuin komission lopullinen päätös asiassa on saatu tehtyä. Tästä syystä määrätään tutkinnan ajaksi nämä välitoimet, jotta voidaan estää vahinko, jota voisi olla lähes mahdoton korjata. Välitoimilla suojataan kilpailua tekoälyapurien kasvavilla markkinoilla pitämällä avoimena kuluttajien tavoittamisen keskeinen väylä Euroopassa, eli WhatsApp, ja antamalla tekoälyalan yrityksille mahdollisuus innovoida, skaalautua ja hyödyntää koko potentiaalinsa. Päätöksellä säilytämme myös eurooppalaisten mahdollisuuden itse valita, mitä tekoälyapuria he WhatsAppissa käyttävät", kommentoi Teresa Ribera, puhtaasta, oikeudenmukaisesta ja kilpailukykyisestä siirtymästä vastaava johtava varapuheenjohtaja.

Kyseessä on vasta järjestyksessään toinen kerta, kun EU hyödyntää tällaista välitoimipäätöstä kilpailun turvaamiseksi. Edellisen kerran vastaavaan keinoon turvauduttiin vuonna 2009 Broadcomia koskeneessa tapauksessa.