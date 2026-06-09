Anthropic julkaisi Mythos-luokan Fable 5 -mallin – peittoaa muut suorituskyvyssä, liian vaaralliset kysymykset siirretään toiselle mallille

Anthropic on julkaissut uuden Claude Fable 5 -tekoälymallin yleiseen käyttöön sekä Claude Mythos 5 -mallin rajoitettuun viranomais- ja tutkimuskäyttöön.

Uutuudet edustavat yhtiön uutta ja erittäin suorituskykyistä Mythos-luokkaa, joka sijoittuu kyvykkyydessään aiemman Opus-luokan yläpuolelle. Anthropicin jakamien suorituskykytestien mukaan Fable 5 ohittaa kilpailijansa, kuten GPT 5.5:n ja Gemini 3.1 Pron, lähes kaikilla mitatuilla osa-alueilla, erityisesti ohjelmoinnissa, monimutkaisessa päättelyssä sekä näkökykyä vaativissa tehtävissä.

Anthropic kehitti Mythos-mallin alun perin ohjelmistojen tietoturvahaavoittuvuuksien etsimiseen, eikä sitä vakavien tietoturvariskien vuoksi julkaistu suuren yleisön saataville. Huhtikuussa käynnistetyn Project Glasswing -hankkeen kautta kymmenet teknologiajätit, kuten Microsoft, Apple, Google ja Cisco, sekä Yhdysvaltain hallinto pääsivät hyödyntämään sen kykyjä, ja mallilla ehdittiin korjata satoja kriittisiä haavoittuvuuksia esimerkiksi Firefox-selaimesta.



Kykyjensä vuoksi Anthropic on varustanut yleiseen jakeluun tulevan Fable 5 -mallin suojamekanismilla. Mikäli käyttäjän tekemä haku liittyy esimerkiksi haittaohjelmien kehitykseen, kemiaan tai tekoälymallien luvattomaan kopiointiin, Fable 5:n turvatoimet estävät suoran vastaamisen.

Sen sijaan kysymys siirretään astetta turvallisemman Claude Opus 4.8 -mallin vastattavaksi, mistä ilmoitetaan käyttäjälle. Anthropicin mukaan suodattimet aktivoituvat arviolta alle viidessä prosentissa käyttökerroista.

Käytännön testeissä uusi Fable 5 on osoittanut kykyä toimia itsenäisesti ja hahmottaa laajoja kokonaisuuksia. Esimerkiksi malli kykeni läpäisemään Pokémon FireRed -pelin pelkästään ruudunkaappauksia analysoimalla ilman ulkopuolisia apuvälineitä tai karttoja.

Mallit ovat API-kehittäjille yli puolet halvempia kuin aiempi kokeiluversio, ja Fable 5 on tästä päivästä lähtien mukana maksullisissa Pro-, Max- ja Team-tilauksissa ilman lisämaksua.

Ilo on kuitenkin kuukausitilaajille lyhytaikainen, sillä Anthropic aikoo poistaa mallin kiinteähintaisista tilauksista jo 23. kesäkuuta palvelinkapasiteetin säästämiseksi, jonka jälkeen sen käyttö vaatii erillisiä maksullisia krediittejä. Malli on tarkoitus palauttaa kuukausitilauksiin myöhemmin, kunhan palvelinkapasiteetti antaa myöten.